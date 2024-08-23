醫藥分界恐成空談？6成民眾跑社區藥局領嘸藥 醫師公會捍衛診所藥劑費

健保署昨初步同意，把診所藥事服務費（藥劑費）比照社區藥局，引起醫、藥界爭議；藥界直批，醫、藥分界變成一場夢。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，藥師公會可能多慮了，此次調整只是希望把診所藥師人才留下。不少診所確實也有漸漸釋出，但卻面臨民眾去社區藥局拿不到藥的狀況，特別是急性或是兒童的藥物，反而不便民。

健保署昨日初步同意，把診所的藥事服務費從39點，調高到跟社區藥局一樣的54點，但目前僅有針對每日前30位病人，初估預算會多支出8億元。藥師公會反彈，除了對於決定過程不能接受以外，更憂心會讓醫、藥分界成為空談。

周慶明說，不只是社區藥局需要留人才，診所也要，因此在社區藥局的藥師薪水提升時，診所藥師給付也應該改善。由於，健保支付改革，西醫基層的健保總額中有「促進醫療服務診療項目支付衡平性」項目，目前仍有約10億元餘額，希望運用此預算改善診所藥師給付。

周慶明指出，根據上千份樣本的調查指出，有超過60%的狀況是民眾拿著診所處方箋到社區藥局領不到藥，特別是急性感染跟兒童處方箋。導致民眾得跑多家藥局才能拿到藥物，對民眾相當不便利，甚至有時候藥局會跟民眾說，等2至3天後再來拿藥，這樣的運作其實很奇怪。