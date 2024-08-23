台鐵採購600輛新自強號全數交車 花蓮港卸載畫面曝光

因應運輸效率、舒適度已不符合需求的老舊客車，台鐵2015年提出「10年購車計畫」，於2015至2024年採購1282輛不同型號列車，其中，首批12輛EMU3000型「新自強號」列車車廂於2021年7月30日於花蓮港卸載，歷經4年，於今年8月6日順利完成最後一編列車卸載作業，總計600輛EMU3000型「新自強號」全數交車。

台鐵於2015至2024年採購1282輛不同型號列車，根據規劃，今年預計完成EMU3000城際電聯車最後一編交車（增加36輛），另完成20輛R200柴電機車、15輛E500電力機車交車。明年則再完成10輛R200柴電機車交車、2026年完成50輛E500電力機車。

對於近日抵達的最後一批EMU3000城際電聯車，台灣港務公司表示，花蓮港#8碼頭所設置415公尺岸肩卸船軌道，軌道連接原有臨港線，以海運及鐵道複合運輸方式，於列車上岸後，拖往檢整及測試作業場站。岸肩卸船軌道除供EMU3000型列車卸載外，也提供E500型電力機車卸載，預計於花蓮港卸載68輛。

港務公司指出，該軌道於台鐵公司整體交車完竣後，仍保留不拆除，未來將供台鐵公司進口鐵軌、零配件使用，及充實港區內的複合運輸能量，也期待未來能協助更多的貨物利用岸肩卸船軌道，以海運及鐵道複合方式運輸。

台鐵公司表示，去年EMU900通勤電聯車520輛案已交車完畢；EMU3000城際電聯車600輛案先前已交車47編（564輛），最後1編（第50編）於8月完成交車；R200柴電機車共34輛，去年交車4輛，今年交車20輛，預計於明年交車完畢；E500電力機車共68輛，去年交車3輛，今年預計交車15輛，將於2026年交車完成。