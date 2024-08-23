快訊

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵採購600輛新自強號全數交車 花蓮港卸載畫面曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
花蓮港8碼頭車廂卸載情形。圖／台灣港務公司提供
花蓮港8碼頭車廂卸載情形。圖／台灣港務公司提供

因應運輸效率、舒適度已不符合需求的老舊客車，台鐵2015年提出「10年購車計畫」，於2015至2024年採購1282輛不同型號列車，其中，首批12輛EMU3000型「新自強號」列車車廂於2021年7月30日於花蓮港卸載，歷經4年，於今年8月6日順利完成最後一編列車卸載作業，總計600輛EMU3000型「新自強號」全數交車。

台鐵於2015至2024年採購1282輛不同型號列車，根據規劃，今年預計完成EMU3000城際電聯車最後一編交車（增加36輛），另完成20輛R200柴電機車、15輛E500電力機車交車。明年則再完成10輛R200柴電機車交車、2026年完成50輛E500電力機車。

對於近日抵達的最後一批EMU3000城際電聯車，台灣港務公司表示，花蓮港#8碼頭所設置415公尺岸肩卸船軌道，軌道連接原有臨港線，以海運及鐵道複合運輸方式，於列車上岸後，拖往檢整及測試作業場站。岸肩卸船軌道除供EMU3000型列車卸載外，也提供E500型電力機車卸載，預計於花蓮港卸載68輛。

港務公司指出，該軌道於台鐵公司整體交車完竣後，仍保留不拆除，未來將供台鐵公司進口鐵軌、零配件使用，及充實港區內的複合運輸能量，也期待未來能協助更多的貨物利用岸肩卸船軌道，以海運及鐵道複合方式運輸。

台鐵公司表示，去年EMU900通勤電聯車520輛案已交車完畢；EMU3000城際電聯車600輛案先前已交車47編（564輛），最後1編（第50編）於8月完成交車；R200柴電機車共34輛，去年交車4輛，今年交車20輛，預計於明年交車完畢；E500電力機車共68輛，去年交車3輛，今年預計交車15輛，將於2026年交車完成。

台鐵EMU3000車廂與金剛輪。圖／台灣港務公司提供
台鐵EMU3000車廂與金剛輪。圖／台灣港務公司提供
台鐵EMU3000車廂完成卸載。圖／台灣港務公司提供
台鐵EMU3000車廂完成卸載。圖／台灣港務公司提供

台鐵 花蓮

延伸閱讀

女沒買新自強號車票竟還要求別人換座 網提醒：確認對方票證避麻煩

獨／單車男闖台鐵平交道遭撞飛慘死 他身世坎坷是孤兒

騎單車遭新自強號撞飛慘死…警懷疑是附近街友 臉部撞爛比對指紋中

闖台鐵路竹平交道…單車男遭撞上慘死 自強號列車延遲進左營站逾30分鐘

相關新聞

北部1分鐘閃電逾400次 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

午後對流發展旺盛，各地陸續出現雷陣雨情形。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天的午後雷陣雨相當旺盛，閃...

不滿基層仍低薪 台鐵產工贈花籃諷「賀董總調薪成功」

台鐵公司董事長及總經理從今年1月起調漲薪資，漲幅40％，總計每月可領近20萬，引發基層員工不滿。台鐵產業工會今前往台鐵公...

雷雨亂航班！松山機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

因雷雨影響，交通部民航局表示，松山機場今天下午14點15分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾注意航...

減不健康餘命 國健署曝國人失能比率：視力、行動最高

8年內將國人平均餘命，由79歲提升至82歲，為昨日總統府健康台灣委員會首次會議後，賴清德總統裁示之目標。衛福部統計，國人...

國家級警報響 大雷雨轟炸5縣市恐冰雹…鄭明典：北部雷聲隆隆 真兇

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域有新竹縣、台北市、桃園市、新北市，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪...

16縣市豪大雨持續至晚間 宜蘭劇烈降雨狂轟1小時

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天新竹縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區及苗栗以南、東半部山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。