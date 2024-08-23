健康台灣要「商保協同健保」 專家：應設第二層健保
推動商保協同健保，是昨日健康台灣委員會的共識。台灣全癌症病友連線日前邀集專家進行相關討論，秘書長齊秀惠表示，新型療法、藥品與醫材不斷更新，卻因費用高昂，病友必須等待健保審核，商業保險成為民眾就醫援助主要方式。有學者提出，應以政策推動互補型商業保險，或建立「第二層健保」機制，以類似汽機車強制險的方式，讓不論是否罹病的民眾，都能獲得保障。
台灣即將邁入超高齡化社會，與各式慢性疾病及身體退化共存是未來趨勢。齊秀惠說，因新藥、新治療納保速度慢，病人相當倚賴商業保險作為就醫時的經濟支柱，但商業醫療保險在台發展至今，面臨複雜保單條款、商品破碎化等問題，盼由政府作主，畫分給付範圍，供保險公司研發新型保單，落實「商保補為健保」概念。
齊秀惠提到，保險公司亦可透過健保平台中的數據，了解各疾病的盛行率，來判斷新型療法的未來成效，以利設計更加符合市場的商品。對此，健保署承保組組長張温温說，健保署已開始媒合部分醫院，提供保險公司資料，以利精算保單費率。
國衛院論壇「強化醫療保障—探討全民健保協同商保的可行性」計畫共同召集人、長庚大學醫務管理研究所教授盧瑞芬表示，健保協同商保計畫已在各國推行多年，新加坡除強制投保的終身健保外，亦設有與商保公司協作的「私人綜合健保雙全保險」，以涵蓋民眾自費負擔；加拿大則有「互補型健保」，用於支付私立醫院費用、門診藥費與牙科服務等，而國衛院論壇，預計明年初將提出國內可行的方案。
現代保險雜誌暨現代保險教育事務基金會創辦人黃秀玲提出「第二層健保」的概念，建議比照1998年上路強制汽車責任險，在原有的全民健保上，再疊加上一層補充性健保，第二層健保還可加上不同自負額設計，依財力選擇不同等級的負擔金額，落實部分自行承擔的精神，並發揮人人均能獲得保障、不問保險原因、給付速度快的特質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言