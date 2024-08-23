快訊

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部1分鐘閃電逾400次 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
午後雷陣雨相當旺盛，閃電監測網偵測到北部地區一分鐘閃電次數超過400次。聯合報系資料照
午後雷陣雨相當旺盛，閃電監測網偵測到北部地區一分鐘閃電次數超過400次。聯合報系資料照

午後對流發展旺盛，各地陸續出現雷陣雨情形。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天的午後雷陣雨相當旺盛，閃電監測網偵測到北部地區一分鐘閃電次數超過400次。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，目前來看降雨熱區偏向北部、東半部地區，不只是山區附近，大台北市區也都有受影響機會，未來1至2個小時雨勢最強，部分地區可能到下班時間都還有雨勢，入夜後天氣才會恢復穩定，提醒大家行車或戶外活動注意安全。

中央氣象署今下午已針對大台北、桃園地區及新竹、宜蘭、花蓮山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，尤其台北市、新北市、桃園市、新竹縣有大雷雨發生機率。另外，新北市烏來區、新竹縣橫山鄉、桃園市復興區、新北市新店區、新北市三峽區、新竹縣尖石鄉要留意山區暴雨情形。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天的午後雷陣雨相當旺盛，閃電監測網偵測到北部地區一分鐘閃電次數超過400次。圖／取自臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」
臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天的午後雷陣雨相當旺盛，閃電監測網偵測到北部地區一分鐘閃電次數超過400次。圖／取自臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」

大雨特報 大雷雨 新竹 氣象署

延伸閱讀

國家級警報響 大雷雨轟炸5縣市恐冰雹…鄭明典：北部雷聲隆隆 真兇

午後對流發展旺盛 新北等5縣市大雨特報

抖音推搜尋程式「抖音搜索」 搶佔內容生態領先地位

路邊竹筍別亂採！台中7旬翁山區採2大袋被辦竊盜罪

相關新聞

北部1分鐘閃電逾400次 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

午後對流發展旺盛，各地陸續出現雷陣雨情形。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天的午後雷陣雨相當旺盛，閃...

不滿基層仍低薪 台鐵產工贈花籃諷「賀董總調薪成功」

台鐵公司董事長及總經理從今年1月起調漲薪資，漲幅40％，總計每月可領近20萬，引發基層員工不滿。台鐵產業工會今前往台鐵公...

雷雨亂航班！松山機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

因雷雨影響，交通部民航局表示，松山機場今天下午14點15分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾注意航...

減不健康餘命 國健署曝國人失能比率：視力、行動最高

8年內將國人平均餘命，由79歲提升至82歲，為昨日總統府健康台灣委員會首次會議後，賴清德總統裁示之目標。衛福部統計，國人...

國家級警報響 大雷雨轟炸5縣市恐冰雹…鄭明典：北部雷聲隆隆 真兇

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域有新竹縣、台北市、桃園市、新北市，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪...

16縣市豪大雨持續至晚間 宜蘭劇烈降雨狂轟1小時

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天新竹縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區及苗栗以南、東半部山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。