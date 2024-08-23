北部1分鐘閃電逾400次 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

午後對流發展旺盛，各地陸續出現雷陣雨情形。臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天的午後雷陣雨相當旺盛，閃電監測網偵測到北部地區一分鐘閃電次數超過400次。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，目前來看降雨熱區偏向北部、東半部地區，不只是山區附近，大台北市區也都有受影響機會，未來1至2個小時雨勢最強，部分地區可能到下班時間都還有雨勢，入夜後天氣才會恢復穩定，提醒大家行車或戶外活動注意安全。

中央氣象署今下午已針對大台北、桃園地區及新竹、宜蘭、花蓮山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，尤其台北市、新北市、桃園市、新竹縣有大雷雨發生機率。另外，新北市烏來區、新竹縣橫山鄉、桃園市復興區、新北市新店區、新北市三峽區、新竹縣尖石鄉要留意山區暴雨情形。