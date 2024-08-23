不滿基層仍低薪 台鐵產工贈花籃諷「賀董總調薪成功」

台鐵公司董事長及總經理從今年1月起調漲薪資，漲幅40％，總計每月可領近20萬，引發基層員工不滿。台鐵產業工會今前往台鐵公司致贈2個花籃，分別為「狂賀！台鐵公司杜董事長微、馮總經理輝昇調薪40％成功」、「台鐵員工國營事業最低薪！何時擺脫！？」諷刺台鐵董總公司化調薪，員工仍是交通部國營事業最低薪。

台鐵產工20日指出，台鐵公司董事長、總經理，改制公司化後調薪40%，基層員工卻仍以在國營事業最低薪。今憤而前往台鐵公司致贈2個花籃，分別為「狂賀！台鐵公司杜董事長微、馮總經理輝昇調薪40％成功‼️」、「台鐵員工國營事業最低薪！何時擺脫！？」並公布薪資比較圖，強調台鐵員工低薪困境。

台鐵產工今提出2項訴求，包括台鐵公司落實全國國營事業薪資一致，立即調薪追上港務、郵政待遇；台鐵新進從業人員待遇草案應立即檢討，不可低於高鐵起薪待遇。

台鐵產工表示，以交通部轄下港務公司資位人員起薪、郵政公司資位及從業人員起薪薪資，與台鐵資位、從業、營運人員起薪薪資比較，清楚展現低薪情形。交通部與台鐵公司倉促公司化，導致原任員工待遇沒有徹底檢討，才會導致流失有經驗的員工。

台鐵產工也拿出高鐵從業人員起薪與台鐵新進從業人員起薪比較，並指出，同樣作為鐵路運輸業人員，台鐵從業人員薪資卻少3千多元，低薪、輪班就是新進員工離職的主要原因。