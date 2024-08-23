雙側腎結石曾讓他痛到站不起 「1方法」完全清除

46歲蘇先生有結石家族史，年輕時常熬夜又少喝水，約6年前腎結石開始反覆發作，經多次體外震波碎石處理，但幾個月前卻突然痛到站不起來，直到進行雷射碎石微創手術才順利清除結石，醫師提醒，每年7至9月是腎結石高峰期，患者人數是冬天的3至5倍，建議每日飲水1500至3000毫升，尤其夏天水份流失較多，建議增加喝水量。

蘇先生年輕時是業務人員，常常下班還要交際應酬，甚至日夜顛倒、作息不正常，喜歡的東西大量吃，也不注重水分攝取，第一次疼痛才發覺嚴重性，後來知道自己有病史後，醫師建議至少半年追蹤一次，但有時會因為工作、家庭、生活等疏於持續治療與追蹤，近幾年檢查才發現雙側腎臟分別有2.6公分和2公分的結石。

某天蘇先生腰部劇烈疼痛，甚至需要他人攙扶，才能順利搭上計程車就診，醫師當下緊急使用體外震波碎石處置，但震波碎石療效一年不如一年，加上手術需要時間間隔，後來才到新光醫院使用自費的微創雷射碎石，終於把結石清乾淨。

新光醫院泌尿科主任何承勳說，像蘇先生這樣，雙側且體積偏大的腎結石，傳統的體外震波無法達到滿意的效果，透過經由膀胱及輸尿管上行至腎臟內，搭配雷射將結石擊碎的微創治療，本身沒有傷口，安全性也相當高，手術後復原迅速，出院後回門診僅剩些許微小碎片，預期都能自行排出。

泌尿科醫師盧昱成指出，腎臟結石是國人常見的疾病之一，常伴著隨腰腹疼痛、血尿和尿路感染，治療的方式依照結石大小、位置及症狀之嚴重程度來決定，傳統的治療方式可採用體外震波碎石術或經皮穿腎取石手術。

盧昱成說，每次體外震波碎石術的結石廓清率70%至80%；但當結石大於2公分，位置在腎臟下盞或是成分堅硬的單水草酸鈣結石的治療效果有限，常需多次接受體外震波碎石術，且可能因結石碎片造成輸尿管阻塞；另一種經皮穿腎取石手術適用較大腎結石，會於腰側開約1公分切口，以利內視鏡穿過體表進入腎臟，但需全身麻醉且風險較高，術後恢復時間較長。

夏天氣溫高、流汗多、水分攝取不足易導致排尿減少，是結石的好發季節，健保資料庫研究指出，每年7至9月為高峰期，結石發作的病人是冬天的3至5倍，何承勳建議，平時應多喝水、多運動，避免攝取過多肉類、避免攝取太鹹的飲食，每日飲水量建議在1500至3000毫升，尤其夏天水份流失較多，建議須增加喝水量，加上腎結石初期沒有症狀，病人經常是因為其他疾病做檢查才發現，建議民眾養成定期健檢的習慣，才能早期發現，及早治療。