減不健康餘命 國健署曝國人失能比率：視力、行動最高

8年內將國人平均餘命，由79歲提升至82歲，為昨日總統府健康台灣委員會首次會議後，賴清德總統裁示之目標。衛福部統計，國人「健康餘命」為72.4歲，與平均餘命79.8歲，相差長達7.4年，國健署長吳昭軍表示，以適當介入策略，維持或恢復長者身心功能，延緩預防失能，是提升平均餘命關鍵，籲民眾每半年定期評估，早期發現衰退徵兆，才能盡早介入。

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠表示，世界衛生組織訂出，「認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱（情緒）」是維持生活品質的6項指標能力，但根據國健署統計，截至今年7月，國人在認知方面的異常率達4.5%，行動7.3％、營養1.9％、視力15％、聽力8%、憂鬱1.1%，若因這些指標能力不足導致失能，會讓不健康於命延長，長者必須仰賴家人或主要照顧者照顧。

吳建遠表示，前述6項能力，為維持長者尊嚴生活、杜絕失能的關鍵，隨人口結構高齡化，慢性病罹病率增加，而慢性病會帶來失能，失能也會讓疾病預後變差，兩者交互影響，對國人不健康餘命造成衝擊，且比起疾病，失能對不健康於命造成的影響更嚴重，因失能讓民眾失去照顧身體、控制疾病的能力，無法成為自己健康的管理者。

吳建遠表示，國健署設有「長者量六力」Line官方帳號，同一支手機可註冊5名長者，透過切換功能，可同時保留不同長輩資訊，透過評估如發現功能異常風險，將主動推播近期的衛教與運動課程，亦可立即搜尋六力微電影與健康資訊，也可以利用資源地圖查詢功能評估及社區課程的服務據點。

「台灣成年人，至少有一種以上健檢機會，國健署亦研擬下修成人健檢年齡限制。」吳建遠表示，除勞工依法有健檢資格外，即使沒有就業，民眾仍可藉公費成人健檢，40歲以上者每3年篩檢一次，各界提出下修篩檢年齡建議，國健署已爭取預算，預計今年就會啟動專家會議討論，並針對增加成人健檢檢出異常者的後續管理，與健保署、醫界凝聚共識。