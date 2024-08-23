民間推零死亡願景散步節 交部：盼行人死亡較去年降7%

「820還路於民大遊行」屆滿周年，今年1至5月行人死亡較去年同期不減反增，還路於民行人路權促進會明串聯5縣市舉辦「零死亡願景散步節」。交通部表示，民間一起重視交通環境是好事，交通部下半年除了既有工程持續進度，在執法部分也要加強力道，希望全年行人死亡較去年下降7%。

還路於民行人路權促進會將於明、後舉辦全國串聯「零死亡願景散步節」，串連基隆市、台北市、桃園市、台中市、高雄市等5地進行，藉一系列展覽與沿街活動，讓民眾體驗步行的樂趣、提升步行意願，推動台灣向人本城市發展。

交通部表示，零死亡願景散步節活動是由民間發起，尊重民間活動，不管是車輛還是行人，希望共同營造好的環境。民間一起重視交通環境是好事，也能透過活動引起用路人的關注，交通部會從工程、執法、監理、教育持續努力，目前也有開放民眾通報改善路口，希望對交通安全有所改進。

交通部也說，雖然今年上半年整體死亡人數有較去年同期下降，但行人部分還是增加，會繼續與跨部會合作努力，下半年除了既有工程持續進度，在執法部分也要加強力道，希望行人死亡較去年下降7%。

交通部今也公布8月10日至16日交通事故24小時死亡資料，整體死亡26人，行人死亡1人。縣市部分，整體死亡前三名為新北市、台南市及屏東縣各4人；行人死亡則為新北市1人。

另外，交通部表示，今年截至8月16日累計交通事故24小時死亡1034人，較去年同期減少8.3%；行人死亡126人，較去年同期減少3.1%。整體死亡前四名為桃園市、新北市、台南市、屏東縣；行人死亡前四名為桃園市、台中市、高雄市及台南市。