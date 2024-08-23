國家級警報響 大雷雨轟炸5縣市恐冰雹…鄭明典：北部雷聲隆隆 真兇

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域有新竹縣、台北市、桃園市、新北市、宜蘭縣，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。並針對新竹縣、新北市、桃園市發布災防告警訊息。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北部雷聲隆隆，「真兇！」

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天降雨以北部地區和各地山區為主，因為高空有冷空氣經過，所以中午過後山區附近有對流雲系發展旺盛狀況，不排除小範圍有對流劇烈發展，可能也要留意雷擊、強陣風，甚至冰雹發生的機率，晚間降雨趨緩。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天大台北、桃園地區及新竹、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。影響時間至晚上，大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

氣象署發布山區暴雨，警戒區域：新北市烏來區、新竹縣橫山鄉、桃園市復興區、新北市新店區、新北市三峽區、新竹縣尖石鄉。