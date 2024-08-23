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國家級警報響 大雷雨轟炸5縣市恐冰雹…鄭明典：北部雷聲隆隆 真兇

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域有新竹縣、台北市、桃園市、新北市、宜蘭縣，持續時間至下午3時。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域有新竹縣、台北市、桃園市、新北市、宜蘭縣，持續時間至下午3時。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域有新竹縣、台北市、桃園市、新北市、宜蘭縣，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。並針對新竹縣、新北市、桃園市發布災防告警訊息。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北部雷聲隆隆，「真兇！」

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天降雨以北部地區和各地山區為主，因為高空有冷空氣經過，所以中午過後山區附近有對流雲系發展旺盛狀況，不排除小範圍有對流劇烈發展，可能也要留意雷擊、強陣風，甚至冰雹發生的機率，晚間降雨趨緩。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天大台北、桃園地區及新竹、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。影響時間至晚上，大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

氣象署發布山區暴雨，警戒區域：新北市烏來區、新竹縣橫山鄉、桃園市復興區、新北市新店區、新北市三峽區、新竹縣尖石鄉。

氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午3時53分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

北部雷聲隆隆。圖／取自鄭明典臉書
北部雷聲隆隆。圖／取自鄭明典臉書

冰雹 國家級警報 氣象署 鄭明典

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