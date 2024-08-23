文化部加持 OISTAT國際劇場組織總部續留台灣

在文化部支持下，全球最具規模的藝文類非政府組織之一、OISTAT國際劇場組織總部續留台灣，直到2030年。OISTAT國際劇場組織2006年將總部移台至今18年，也讓台灣與世界有了更多交流。

文化部政務次長李靜慧與OISTAT國際劇場組織總裁艾比．柯恩（Aby Cohen）今天在高雄衛武營國家藝術文化中心簽署「OISTAT總部續留台灣至2030年」協議書，簽約典禮上也發表2030年合作目標「攜手共創下一代的劇場國際網絡」。

OISTAT國際劇場組織全名為「國際舞台美術家、劇場建築師暨劇場技術師組織」（法文原文為Organisation Internationale des Scenographes, Technicienset Architectes de Theatre），目前成員超過50國，以非政府組織之姿，致力打造跨越地理和文化限制的交流平台。

李靜慧表示，OISTAT是全球唯一總部設在台灣的國際藝文組織，也是少數以「台灣」名義加入的國際組織，文化部1年補助500萬支持總部營運。李靜慧表示，台灣重視多元文化發展、兼容並蓄，「我們很開心透過跨國交流，以台灣文化向世界發聲。」

李靜慧表示，除了文化部之外，台灣的整個劇場也扮演了重要角色，「當年簽約時台灣只有台北國家兩廳院，現在我們有了台中國家歌劇院跟衛武營，謝謝國際組織再次選擇台灣，我們可以一起努力到2030年。」

艾比見證台灣加入會員，到總部移設台灣的歷程，她特別感謝文化部的長期支持，「OISTAT與台灣文化部的合作對穩定總部的營運，對於OISTAT的使命和成長而言至關重要，同時也提升了台灣人才在國際舞台上的能見度。」

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營的建造過程中，OISTAT國際劇場組織成員協助甚多，「我們甚至留了一間辦公室希望總部可以留在衛武營，但我們工程延後，這間辦公室現在也已經移作他用。」簡文彬表示，衛武營會善用資源培育南台灣的青年人才，推動新世代劇場人走向國際。

OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容表示，因為前文化部長陳郁秀的推動，台灣迎來了一個國際組織的總部，「對我而言，我們能做得遠遠不只如此，劇場組織就像是任意門，可以輕易接觸到來自世界各國的劇場人。」

魏琬容表示，作為一個國際組織的總部在台灣，「我們最在乎的事情就是如何讓台灣優秀的人才跟國際串聯，如何藉由國際組織去培養台灣的青年世代，我可以說我們做得不錯。」魏琬容說，很感謝來自不同城市的歷屆夥伴，「因為有你們的信念，我們可以堅持走得更遠。」

文化部與OISTAT國際劇場組織也共同發表2030年「攜手共創下一代的劇場國際網絡」的合作願景，並將推動「提升劇場淨零思維，創造永續價值」、「注重多元與平權，提高青年參與」以及「實體與數位並進，弭平地理差距」3大宣言實踐目標。