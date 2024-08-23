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你中了嗎？營養師揪出4大不適合減肥特徵 改善才能成功甩肉

聯合新聞網／ 綜合報導
和家人同住難以控制飲食與卡路里，是減重困難的原因之一。示意圖／Ingimage
和家人同住難以控制飲食與卡路里，是減重困難的原因之一。示意圖／Ingimage

你適合減肥嗎？營養師Ricky在Instagram「BeBetter｜減脂結合生活」分享一則影片，提出四大不適合減脂的特徵，來看看自己中多少。

一、沒有好的支持環境：如果與家人或伴侶同住，對方又沒有減脂意願，飲食常常會無法被分割，就連在家煮也不會注意油脂與碳水。建議與家人溝通，協調飲食分開，自己控量、自己備餐是最好的。

二、不清楚暴飲暴食的原因：要清楚知道自己暴飲暴食的源頭，並不是「突然想吃」，而是要知道想吃的時候心情、和誰在一起、在什麼樣的環境，慢慢找出答案。Ricky強調，很多時候其實是環境勾起我們「想吃」的慾望，而不是身體真的餓了。

三、不相信自己會瘦：Ricky提到「自證預言」，預言強調只要你認為會成功就會成功，反之就會失敗。他強調當你認為自己會失敗，就會開始到處找藉口，如果能夠改掉幫自己找理由的壞習慣，並相信自己會成功再開始減脂。

四、不了解吃進去的食物：學會閱讀營養標籤是首要任務，要清楚知道自己攝取的卡路里、三大營養素份量。研究顯示，實際掌握自己攝取的熱量，跟自己估算的數值差距兩到三成。

卡路里 減肥 營養師

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