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口腔癌威脅大 政府研擬檳榔專法 未來包裝可能有警語

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
嚼食檳榔為口腔癌危險因子，衛福部研擬推出專法管理。本報資料照片
嚼食檳榔為口腔癌危險因子，衛福部研擬推出專法管理。本報資料照片

我國每年約有8000人罹患口腔癌，而檳榔是口腔癌危險因子；監察院今質疑行政院漠視我國口腔癌發生率居世界第一的事實，長期怠於積極管理及制定專法。衛福部口腔健康司司長張雍敏表示，已經委託專業團體訂定專法，「檳榔健康危害防制法」（草案）預計年底完成，目標是要在符合民情狀況下，減少檳榔對健康的危害。

監察院指出，檳榔種植面積高居全國第二，僅次於稻米，但衛福部卻說檳榔不是食品，不適用食品安全衛生管理法；農業部也認為檳榔不是農作物，也無法可管。部分國家甚至把檳榔當作毒品，但我國檳榔管理卻沒有積極作為。

張雍敏說，嚼食檳榔是口腔癌危險因子，而檳榔的危害需要跨部會一起合作，包含衛福部、農業部、勞動部、教育部、經濟部、財政部等。目前衛福部已經委託專業團體研擬訂定專法，草案預計在年底完成，最大目標就是要減少檳榔對健康危害，也要匯集社會共識、符合民情同時強化青少年管理，也會有包裝管理。

至於是否會朝向菸品外盒有警語標示及圖片等，改變現有檳榔塑膠袋包裝的形式？張雍敏表示，這是規畫方向，但是否以香菸方式管理，如課稅等，還要看社會意見，這部分衝擊比較大。

每年口腔癌發生人數約8000多人，張雍敏表示，在口腔癌防治上以3階段為主，第一階段是媒體宣導以及培訓衛教人員，第二階段是培育篩檢人力及提供可近性高的口腔癌篩檢；第三階段則是全人照顧品質提升。從2013年至2021年成人嚼檳榔的比例已經從5.8%，下降4成，現在約為3.5%；國中生則是下降逾6成到0.4%；高中生則是從2.46%下修到1.66%。

口腔癌 衛福部 農業部

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