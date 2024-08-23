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浸水營古道遇虎頭蜂攻擊致1死2傷 專家教「3要點」保命
台東浸水營古道昨天下午發生登山團有3人遭虎頭蜂攻擊事件，其中41歲洪姓嚮導因蜂螫嚴重，今天凌晨不治。登山遇到虎頭蜂該怎麼辦，林業及自然保育署表示，遇到虎頭蜂記得3要點，一是壓低身體，安靜地離開；第二，遭遇攻擊時，應以衣物護住頭部，壓低身體，快速離開；第三，若蜂群在追擊，附近的人很多， 應分散人群，迅速離開現場。
秋天為虎頭蜂出沒的季節，林業及自然保育署表示，虎頭蜂與一般常見的蜜蜂不一樣之處在於針沒有倒鉤，虎頭蜂可以重複性地攻擊，大大增加了危險性。人體對虎頭蜂的蜂毒蛋白有極大的過敏反應，才會造成死亡的案例。戶外郊遊踏青時，注意周遭環境，避免大動作揮手或任意搖動樹枝。
遇到虎頭蜂3要點：
一、壓低身體，安靜地離開：切勿揮打，以免引發蜂群的攻擊。
二、遭遇攻擊時，應以衣物護住頭部，壓低身體，快速離開：盡量向順風方向離開，減輕引發氣流、殘留被螫者的費洛蒙訊息。
三、若蜂群在追擊，附近的人很多， 應分散人群，迅速離開現場：被攻擊的人要快跑，沒被攻擊的人也要大步慢跑，盡量減少毒蜂的注意力。
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