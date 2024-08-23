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成大醫院研究：10天鉍劑四合一療法有效治療幽門桿菌

中央社／ 台南23日電

成大醫院今天發表研究成果指出，10天鉍劑四合一療法，在治療幽門桿菌感染方面效果顯著，且副作用較少。

成醫今天發布新聞稿指出，胃幽門螺旋桿菌（簡稱幽門桿菌）是一種感染胃部的細菌，將造成消化不良、慢性胃炎、胃及十二指腸潰瘍，甚至可能導致胃癌及胃淋巴癌。

調查顯示，9成胃癌成因和幽門桿菌感染相關。在馬祖進行的大規模篩檢及根除計畫也證實，除菌後顯著降低胃癌發生率。因此，除非患者有嚴重共病症或其他不適合接受治療情況，醫師通常建議幽門桿菌感染者接受除菌治療。

成醫表示，過往治療方法主要是三合一療法，包括氫離子幫浦抑制劑、克拉黴素及阿莫西。但因抗生素抗藥性增加，三合一療法在抗藥性高地區已不適用。台灣克拉黴素抗藥性接近閾值15%-20%，國內外治療指引建議，第一線治療處方是「鉍劑四合一療法」或「非鉍劑四合一療法」。

鉍劑四合一療法涵蓋鉍劑、氫離子幫浦抑制劑、四環黴素及甲硝唑。過去研究顯示，鉍劑四合一療法除菌效果顯著高於傳統三合一療法。

研究團隊則設計一個隨機分派臨床試驗，發現10天與14天的鉍劑四合一療法，在除菌成功率分別是92.4%及92.9%，副作用發生率分別是54.1%及57.1%，差異不大，多是輕微症狀，10天療程有較低比例頭暈及嘔吐。

研究發現，在醫療人員適當衛教下，2組患者服藥遵從性都很高，10天鉍劑四合一療法是有效治療幽門桿菌治療處方。

10天鉍劑四合一療法研究，由成大醫院幽門桿菌研究團隊與衛生福利部台南醫院合作進行。

患者 成大醫院 胃癌

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