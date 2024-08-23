回收舊燈管燈泡換購LED 9/1指定通路起跑可抽獎

環境部今天攜手數家國內通路業者宣布，照明光源汰舊換新抽獎活動9月1日起跑，10月底截止，到指定通路回收燈管燈泡、買LED燈管燈泡，並至活動網頁登錄，即可抽筆電、手機等獎。

環境部舉辦「照明光源汰舊換新推廣活動」記者會，宣布從9月1日到10月31日期間，民眾只要到光南大批發、家樂福、特力屋、愛買、照明品牌舞光等業者門市，共計250店回收舊的燈管燈泡、購買LED燈管燈泡，並在9月1日到11月15日中午以前，上活動官網登錄抽獎資訊，就可以抽筆電、手機、電子禮券等獎品。

環境部資源循環署基金管理會分組長翁文穎說明，傳統燈管燈泡可能內含汞成分，參與此回收活動，換購LED燈管燈泡，可加速相關產品退出市場。活動網址：https://lightreca.com.tw/。

他並說，LED燈使用壽命是傳統燈泡燈管的4倍，更省電費，改用1顆16瓦LED燈泡，對比原使用32瓦的傳統省電燈泡，以3房2廳家庭用20顆計算，每年可減少新台幣2000元電費、200公斤排碳量，好處多重，呼籲民眾響應。

另外，環境部統計，自民國91年推動傳統照明回收以來，累積回收量為9萬7420公噸，回收率超過9成，預估114年回收率將達95%。翁文穎重申，加上這次活動，也能確保回升的產品經過破碎、分選等處理流程分離出玻璃、鐵、鋁、塑膠等再生料，落實循環利用價值。