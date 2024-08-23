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健保改革受重視 衛福部社保司長劉玉娟升任主秘有1重任

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北即時報導
衛福部人事異動，衛福部社保司司長劉玉娟升任主任秘書，仍兼任該司司長。本報資料照片
衛福部人事異動，衛福部社保司司長劉玉娟升任主任秘書，仍兼任該司司長。本報資料照片

衛福部人事異動，衛福部社保司司長劉玉娟升任主任秘書，仍兼任該司司長。健保制度邁入第30年，如何改革成為重點，立法院日前以主決議，要求明年6月30日前，健保點值達到每點0.95元，衛福部次長林靜儀說，這將是劉玉娟未來重任。

林靜儀表示，衛福部上周做出人事異動，劉玉娟升任衛福部主任秘書，仍兼任社會保險司長職務，比照先前口腔健康司長模式，接下來任務多了業務的溝通協調，但仍要負責社保司業務，如明年中健保點值目標0.95元等。

衛福部社保司負責衛福部掌理的各種社會保險主管機關事務，包括國民年金制度、全民健康保險及其他社會保險制度等，並督導國民年金保險及全民健康保險之業務執行與監理、爭議審議事項等任務執行。

總統府健康台灣推動委員會昨天首度開會，除衛福部長邱泰源、健保署長石崇良外，劉玉娟與衛福部常務次長周志浩亦參與長達4小時的委員會討論過程，並列席會後記者會。

劉玉娟表示，身為公職人員，尊重長官考量及安排，主任秘書是幕僚工作，必須調和各司署，並協助過目內部公文、核稿，實際業務權責仍在各司署手上，主秘只是襄理角色，自己仍兼任社保司司長，繼續推動社會保險相關業務，也並未過問主任秘書的任期長短，只希望能夠好好做事。

衛福部口腔健康前司長賴向華去年在住處猝逝，享年56歲，時任衛福部主任秘書張雍敏兼任口腔司司長，劉玉娟接任主秘後，張雍敏繼續擔任口腔司司長一職。

健保點值 國民年金保險 衛福部

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