診所藥事服務費擬同藥局 健保署挨批會吵的有糖吃

診所與社區藥局藥事服務費戰火一觸即發，醫界主張要「同工同酬」，但藥界認為，作業流程、設備等都不同，這樣的說法無疑是「外行人講外行話」，認為衛福部健保署研擬做到「齊頭式平等」，根本是有吵的人就有糖吃，藥師公會全聯會今將召開會議，醞釀上街抗爭。

醫師公會全聯會認為，藥師包藥有其專業，但是診所藥師的藥事服務費只有39點，患者拿處方箋到西藥房領藥卻是給付54點，同工不同酬並不公平，希望可以針對診所藥局每日前30名病人給付提升至與藥局一致，引爆藥界怒火，將醞釀上街抗爭。

藥事服務費「同工同酬」，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎說，20多年前為了避免民眾就醫習慣，一時無法適應醫藥分業，所以透過雙軌制進行，這只是一個過渡階段的作法，必須隨時間與世界潮流改變，因為先進國家沒有人這樣做的，甚至在羅馬帝國時代就曾規範，醫師和藥師之間，不能有利益或僱傭關係，其實也是站在民眾用藥安全角度。

沈采穎說，醫藥分業雙軌制，以及大醫院應調劑急重症藥而非慢性病藥，這兩個因素沒有改變的話，再怎麼增加健保費，藥費也還是高漲，政府應該考量國民所得等納入，否則醫師、藥師、護理師等醫師人員待遇，是低於先進國家的，和美國相比也只有其十分之一左右而已。

針對齊頭式平等可能衝擊藥局生態，沈采穎說，健保署一方面喊分級醫療，一方面又放寬這些規範，都沒有整體規畫，無疑是自打嘴巴，「在我看來就是有吵的人就有糖吃」，健保署一天到晚喊沒錢，吵的人就給糖吃，「那我們是不是要發動其他醫事人員，跟我們藥師一起上街頭，才有辦法贏過他們？」

至於齊頭式平等，是否會影響未來年輕藥師執業場所選擇，沈采穎說，除非調整後的調劑費直接反映在給藥師的薪資上，否則進了醫師口袋還是無解，加上醫界說「同工不同酬」，但兩者內容完全不同，醫師案出處方後，藥袋等也都會直接印出，但社區藥局接到處方，要印藥袋等事務，根本同工不同酬，代表醫師根本不了解藥師工作內容，「完全是外行人講外行話」。

沈采穎說，診所不容易聘到藥師，所以要求醫師也要有調劑權、增加藥事服務費，但要增加調劑費，就要保障所有藥師薪資提升，如果要替藥師爭取，那就乾脆直接把費用匯入藥師的戶頭；對於醫師要求調劑權，那就得確保醫師能做到看診又親自調劑。

民眾的就醫習慣是可以教育、改變的，沈采穎說，「社區藥局這麼多，會拿不到藥嗎？」對於基層醫師所說，社區藥局拒絕調劑、不接處方箋，但其實是無法調劑，就連醫學中心也不可能進健保給付的1萬多種藥，一定也是根據醫院醫師習慣、想要使用的藥物進藥，如果要求社區藥局全部都要備，就得以同樣標準同樣要求醫學中心。