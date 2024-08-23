長榮航空貨機貼膜節油減碳 未來將拓展至777F全機隊

為達到節油減碳目的，長榮航空使用漢莎技術公司（Lufthansa Technik）與德國化工業巨擘BASF共同開發的仿生薄膜AeroSHARK，黏貼至波音777F貨機外層上，進而優化氣流減少阻力，該貨機已於長榮航太進行相關工程，預計9月初執行飛航任務，未來也將拓展至777F全機隊，每年預計可減少逾7800噸碳排放量。

長榮航空表示，漢莎技術公司AeroSHARK設計靈感源自於鯊魚皮的微觀肋骨結構，薄膜約為50微米的微小肋片所組成，具有自清潔、抗附著及減阻效果的特性，可優化飛機表面相關區域空氣動力學的效能，適應極端溫差、壓差變化和高空紫外線，且透明不影響外觀，更可降低1%燃油消耗，目前已有瑞士航空、德國漢莎航空採用於波音777客、貨機隊。

為朝向2050淨零碳排的目標，長榮航空表示，此次引進先進科技，在1架777F貨機試行施作AeroSHARK以提升燃油效率，未來會將此技術拓展至777F全機隊；以長榮航空9架777F貨機營運狀況計算，每年預期可節省至少2500噸航空燃油，減少超過7800噸碳排放量。

長榮航空表示，此架777F貨機黏貼AeroSHARK是由長榮航太施作，漢莎技術公司派遣工程師前來台灣技術交流，長榮航太原已具有機體塗裝及貼黏技術，加上此次施作AeroSHARK黏貼的經驗，將有助於未來在提供航機維修的同時，增加此項服務項目。

為實踐對環境保護的承諾，長榮航空說，於2022年簽署參與科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative,SBTi），依規範設定減碳目標，並於2024年7月正式審核通過，未來將定期追蹤減碳成果，確保達成目標，長榮航空去年透過各項飛航節油措施效益達13224噸，減少超過41787噸碳排放量。