「還路於民」1年了 零死亡願景散步節明後天登場、5縣市時間地點一次看

「820還路於民大遊行」屆滿一周年，還路於民行人路權促進會將於明、後舉辦全國串聯「零死亡願景散步節」，串連基隆市、台北市、桃園市、台中市、高雄市等5地進行，藉一系列展覽與沿街活動，讓民眾體驗步行的樂趣、提升步行意願，推動台灣向人本城市發展。

我國交通亂象曾被外媒形容「行人地獄」，去年多起嚴重行人死傷事件也引發民怨，行人路權團體去年8月20日於凱道聯合舉行「還路於民大遊行」，盼爭取行人路權。

還路於民行人路權促進會表示，在遊行一周年之際，將回到各縣市重新審視交通安全的落實成果，藉一系列展覽與沿街活動，讓民眾體驗步行的樂趣、提升步行意願，推動台灣向人本城市發展。

根據還路於民行人路權促進會規畫，零死亡願景散步節明天下午3時30分率先於台北捷運東門站登場，以「行不行礙你」為主題，一路沿著永康街、台師大美術館步行，最終再回到捷運東門站；緊接桃園場將於晚間6時30分於桃園火車站前站開始，沿著中正路、東園徒步街、景福宮，最後走至文昌公園。

另外，高雄場以「臨床講義ー腳下的城市課題」為主題，明天晚間7時30分從高雄市立歷史博物館，一路沿著大勇路、公園二路、瀨南街，最終回到駁二藝術特區內。

還路於民行人路權促進會指出，周日則是由基隆以「行人逐漸消失的城市」為主題展開，下午3時30分從基隆火車站北站，一路沿著海洋廣場、東岸廣場、基隆仁愛市場、崁仔頂、文安里民會堂、基隆孝三路，最終回到基隆火車站南站。

台中則以「台中舊城的步行願景」為題，晚間6時30分，從台中車站走到台灣大道一段、台灣大道二段、梅川東路綠園道。另外，金門也以「金天出門行步行」為主題響應，時間、地點則尚未出爐。

還路於民行人路權促進會指出，「零死亡願景散步節」以4大目標為核心，包括推廣人本交通，倡導步行權利與安全；促進步行作為健康與永續的交通方式；增強公民參與感；教育公眾步行安全與人本交通的重要性。透過將展覽融入街頭，讓更多人能在日常生活中關注行人議題。