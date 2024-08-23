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今熱爆飆高溫！午後雷雨恐冰雹 珊珊最快明轉中颱、下周一二侵襲日本

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來1周以上午多雲到晴、高溫炎熱，午後有雷陣雨的天氣型態為主。各地天氣高溫炎熱。本報資料照片
未來1周以上午多雲到晴、高溫炎熱，午後有雷陣雨的天氣型態為主。各地天氣高溫炎熱。本報資料照片

未來1周以上午多雲到晴、高溫炎熱，午後有雷陣雨的天氣型態為主。中央氣象署預報員朱美霖表示，周日以前午後雷陣雨逐日略為增多，今天主要在北部地區和各地山區，明後兩天午後雷雨範圍略為擴大。下周一台灣處於相對的低壓帶當中，水氣增多，中南部清晨到上午可能有零星降雨。沒下雨時感受悶熱。

朱美霖說，目前台灣上空沒有明顯的對流雲系，台灣海峽附近有一些中低雲，所以清晨到上午西半部沿海有一些雲系，白天隨著雲系消散，高溫略為上升。

在台灣東方海域有今年第10號颱風珊珊，朱美霖表示，輕颱珊珊今天上午8時位置在台灣東南東方2200公里的海面上，未來以偏西北西的方向，往北移動，前往接近到日本附近。今天移動速度緩慢，未來它所行經的海面和大氣環境有利於它發展，所以在接近日本之前會持續增強，明天就會增強到中度颱風，最強的時候為中颱等級，下周一、周二對日本影響大，屆時要前往日本的民眾要注意航班資訊。

朱美霖表示，珊珊颱風雖然距離台灣遙遠，颱風比較靠近的時候大約有400公里的距離，不過隨著颱風逐漸北上，低壓帶走勢也有往北移動的情形。下周一開始颱風移動到台灣附近的緯度，低壓帶的走勢也在這附近，所以下周一台灣處於大低壓帶當中，環境上的水氣比起周日之前有略為增多的情形。

今天的天氣部分，朱美霖表示，台灣東方有一個微弱的高壓，所以大致上台灣屬於相對的高壓區，台灣上空的雲系發展比較不明顯，主要是午後熱力作用為主造成的對流雲系以及降雨。今天清晨到上午偏向愈來愈晴朗的情形，所以要注意高溫狀況。

今明兩天的天氣趨勢，朱美霖表示，今天降雨以北部地區和各地山區為主，因為高空有冷空氣經過，所以中午過後山區附近有對流雲系發展旺盛狀況，不排除小範圍有對流劇烈發展，可能也要留意雷擊、強陣風，甚至冰雹發生的機率，晚間降雨趨緩。明天白天午後雷雨範圍有略為增多趨勢，西半部地區和各地山區中午過後要留意天氣變化。

未來降雨趨勢，朱美霖說，降雨還是以午後雷陣雨為主，但是環境水氣略為增多，周日午後雷雨範圍更往平地擴展。下周一至周四在相對的低壓帶時候，清晨到上午中南部可能有零星降雨，午後雷陣雨以趨勢上來講降雨機率增高，各地留意局部大雨發生。馬祖、金門未來1周多雲到晴、偶有陣雨。

溫度趨勢，朱美霖表示，各地高溫32度以上，尤其西半部34至36度，大台北有36度以上高溫，至於東半部32至34度左右。下周一之後雲量增多一些些，高溫比起前期下降1、2度，但是仍有31至34度左右，沒下雨時感受悶熱。

朱美霖表示，今天仍是年度大潮期間，嘉義以北、高屏、宜蘭潮位偏高，沿海低窪地區漲潮時注意海水倒灌現象。

珊珊颱風移速緩慢，預估朝日本前進，短期內對台灣天氣無影響。圖／取自中央氣象署網站
珊珊颱風移速緩慢，預估朝日本前進，短期內對台灣天氣無影響。圖／取自中央氣象署網站
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
今明天氣趨勢。圖／中央氣象署提供

冰雹 日本 氣象署 雷雨 颱風 高溫

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