蘇花改中仁隧道年底試辦白牌機車通行 初期速限50公里

蘇花改中仁隧道將於年底試辦開放白牌機車通行，交通部公路局指出，初期速限50公里，會有專用道，未來將逐步增加試辦路段，達到蘇花改機車全線通行目標。

公路局東區養護工程分局金岳工務段長張芯瑋接受中央社記者採訪指出，中仁隧道設有機車專用道，初期機車速限50公里，視試辦狀況適當調整速限；其餘車輛維持速限70公里，確定試辦時間會再公告，預計試辦6個月。

對於未來是否會逐步開放其他蘇花改路段通行普通重型機車，張芯瑋說，會根據中仁隧道試辦結果滾動檢討蘇花改A、B段（東澳、觀音及谷風隧道）試辦計畫，在提供東部居民安全通行的目標下，期許逐步達成蘇花改機車全線通行。

公路局東區養護工程分局指出，試辦期間將由中華民國運輸學會協助觀測普通重型機車的行為、秩序及安全指標，以評估正式開放的適宜性。

中仁隧道連接和中至大清水段，為雙孔單線隧道，長約4800公尺，2020年1月6日通車，目前開放小型車、大客車、大貨車及大型重型機車行駛。