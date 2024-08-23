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繼開放福建民眾赴馬祖 傳大陸平潭百名旅客申請9月來台

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
有消息指出，大陸平潭100多名旅客也將申請9月中來台，近期將送陸委會審核。示意圖。本報系資料照片
有消息指出，大陸平潭100多名旅客也將申請9月中來台，近期將送陸委會審核。示意圖。本報系資料照片

我國組團赴陸禁團令政策反覆，至今未完全解除，而大陸福建省昨公布，福建正式恢復馬祖小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註，為兩岸旅遊再次露出曙光。有消息指出，大陸平潭100多名旅客也將申請9月中搭船來台，近期將送陸委會審核。

兩岸觀光開放進展備受關注，隨著大陸旅客來台循序漸進鬆綁，近日也傳出我國旅行業界下一步希望朝恢復平潭來台航線推動，其中包括包船或以定期航班形式。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁證實，業界一直在努力恢復兩岸旅遊正常交流，將邀請大陸平潭旅客到台灣旅遊，預計有100多人搭船過來，這2天會送陸委會審核，在福建恢復馬祖小三通之際，希望我方也能核准，並順利在9月中旬來台。

事實上，旅行業界早在6月就多次向陸委會申請恢復大陸平潭定期航線，陸委會多次以沒有實際需求回絕，並表示可透過包船方式，但陸方堅持要以恢復定期航班為條件才可放人來台。有消息指出，在福建恢復馬祖小三通之際，大陸平潭100多名旅客也將再度申請9月中來台。

不具名業者指出，這100多名旅客早在6月就陸續申請來台，但礙於平潭定期航線遲遲未恢復，一路僵持到現在。如今福建恢復馬祖小三通，就看陸委會願不願意恢復平潭定期航線，或是陸方同意能以包船方式核准。

業者表示，平潭到台灣航線過去有分為停靠台北港或台中港，由海峽號、麗娜輪營運，此次100多名旅客還不確定要申請停靠哪一港口。

業者也說，現在馬祖小三通開了，金門漁民事件也已經解決，都是對兩岸旅遊好的訊號，剩下的大三通就看台灣的禁團令何時解決，盼能盡快有好消息。

小三通 觀光 陸委會 陸客 馬祖

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