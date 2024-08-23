外出10小時免關變頻冷氣？台電澄清「都市傳說」：絕對傷荷包

全球氣溫不斷升溫，夏天一年比一年還熱，台灣悶熱的天氣更讓冷氣成為不可或缺的角色。不過你聽說過，冷氣保持開啟比開開關關還要省電嗎？過去網路上傳言，即使出門在外整整10小時，家裡的冷氣開著也會比出門關掉，回家再開更省電。台電官方在YouTube發布短片，請副總經理陳銘樹糾正大家這錯誤的迷思。

陳銘樹明確指出，10小時不關冷氣會省電是錯誤的「假消息」。他表示變頻冷氣雖然比較省電，但如果長時間開著還是會傷荷包。

陳銘樹補充經過台電實驗，如果今天出門時間在30分鐘內，確實可以考慮不關冷氣。但當你要長時間外出不在家，建議民眾關冷氣才會省電也省錢。

台電說明，開啟時消耗功率較高是變頻冷氣特性，所以不建議短時間內頻繁開關冷氣機。變頻冷氣雖然較定頻冷氣省電約30%，但10小時不關機，冷氣為了維持溫度，機器中的壓縮機會持續運轉，長時間下來電費仍然較高。