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珊珊下周「這3天」威脅日本 賈新興估9月16日有利颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天午後苗栗以北、南投及宜花東有局部短暫陣雨，周日，午後山區、近山區之平地及高屏有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。下周一，午後各地有局部短暫陣雨。本報資料照片
明天午後苗栗以北、南投及宜花東有局部短暫陣雨，周日，午後山區、近山區之平地及高屏有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。下周一，午後各地有局部短暫陣雨。本報資料照片

珊珊颱風可能影響日本。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，初步研判，其有朝日本方向移動的趨勢，留意下周一至周三可能對日本造成影響。並觀察下周一至周二路徑的變化。未來10天菲律賓東方至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的機會，預估9月16日左右環境有利颱風的生成。

台灣近期天氣部分，他說，明天午後苗栗以北、南投及宜花東有局部短暫陣雨，周日，午後山區、近山區之平地及高屏有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。下周一，午後各地有局部短暫陣雨。下周二，午後山區及近山區之平地，有局部短暫陣雨。

賈新表示，下周三，午後苗栗以北及中南部山區有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周四至下周五，午後各地有局部短暫陣雨。31日，午後嘉義以北及宜花東有零星短暫陣雨。9月1日，白天台中以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

短期氣候趨勢預測顯示，9月南海至巴士海峽水氣多，9月下旬前除高屏外，台灣降雨有偏少的趨勢，下旬起台中以北有轉多雨的趨勢。預估9月至11月反聖嬰發展機率接近7成，並持續至12月至明年2月，東北部留意持續性降雨及異常降雨的發生趨勢。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

珊珊颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
珊珊颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

日本 賈新興 颱風

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