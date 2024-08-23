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氣溫炎熱防範熱傷害、午後雷陣雨 珊珊颱風朝日本前進

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，尤其大台北盆地、西部內陸及花東縱谷將有36度或以上高溫出現機會，應特別注意防範熱傷害。本報資料照片
今天受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，尤其大台北盆地、西部內陸及花東縱谷將有36度或以上高溫出現機會，應特別注意防範熱傷害。本報資料照片

今天受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，尤其大台北盆地、西部內陸及花東縱谷將有36度或以上高溫出現機會，應特別注意防範熱傷害。

各地早晚天氣穩定，以晴時多雲為主，但林孝儒表示，午後因熱力作用，各地山區仍有局部熱對流發展的機會，可能帶來短暫雷陣雨。這樣的天氣型態將持續至周末，前往山區注意天氣變化，防範午後雷陣雨的潛在危險。

這幾天太平洋高壓短暫增強，林孝儒表示，從下周開始，預計高壓將再次減弱，台灣又會落入相對低壓區，整體環境水氣偏多且，天氣又會逐漸轉趨不穩定。午後熱對流發展範圍將有機會增多擴大趨勢，屆時亦容易有旺盛對流發展起來外，甚至下周三至下周末時而受西南風影響，迎風中南部也容易於清晨夜晚有短暫陣雨機會。

林孝儒表示，目前位於遠洋面的珊珊颱風，將持續朝日本方向前進，對台灣不會構成影響。近期，台灣附近亦無新颱風生成靠近的跡象，整體天氣形態仍以高溫炎熱及午後雷陣雨為主。

珊珊颱風持續朝日本方向前進，對台灣不會構成影響。圖／取自中央氣象署網站
珊珊颱風持續朝日本方向前進，對台灣不會構成影響。圖／取自中央氣象署網站

颱風 高溫

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