上看37度高溫 吳德榮：珊珊將大迴轉這2天侵襲日本 可達中颱以上

今天至周日太平洋高壓影響，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地熱如盛夏，注意防曬，防中暑；午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今天北部24至37度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至36度。

吳德榮表示，下周一、周二太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響。下周三、周四盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與陸風輻合、西南部有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，擴展至部分平地。

至於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱珊珊第1天移速緩慢，待其北方高壓減弱後，受其東側太平洋高壓的導引，向北北西朝日本方向前進，第5天轉向北北東、有迴轉的跡象，且已增強至中度颱風以上。