照顧愛奇兒幫圓夢 高鐵免費提供50人出遊

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
高鐵桃園站關懷愛奇兒，更為辛勞的照顧者加油打氣，提供50人車票，免費出遊。圖／桃園高鐵站提供
高鐵桃園站關懷愛奇兒，更為辛勞的照顧者加油打氣，提供50人車票，免費出遊。圖／桃園高鐵站提供

高鐵桃園站關懷愛奇兒，更為辛勞的照顧者加油打氣，透過提供高鐵車票的方式，幫助參加桃園天使心家族社會福利基金會家庭日活動的成員一行50人，搭乘高鐵列車前往台中自然科學博物館進行輕鬆的一日遊。

「愛奇兒」是Angel的諧音，意指身心障礙、發展遲緩兒童，天使心家族社會福利基金會組長黃秀如表示，每一個愛奇兒家庭在規畫外出行程時，都需要有更多額外的考量，例如愛奇兒的行動能力、生理照護上的考量，有時還包括經濟因素等，這些條件的限制往往讓愛奇兒家庭出遊變得更加不易。

黃秀如感謝台灣高鐵公司的協助，讓愛奇兒家庭能夠有機會搭乘高鐵，縮短旅途的時間，讓他們的行程更加順暢、便利。

這趟高鐵之旅最讓愛奇兒家族感到開心的是，不必在乎外人的異樣眼光，透過同行家庭間的相互支援，分享彼此的甘苦經驗，彷彿大家都重新找回了照顧愛奇兒的力量。

一位家長分享，曾經因為小孩行為不受控，會突然衝向陌生人、甚至突然做出危險行為而被送到派出所，這次台灣高鐵的幫助下大家一起出遊，盡管路人依舊注目，但因為團體的明顯特徵，反而贏得一路上獲得更多包容與友好的回饋，讓愛奇兒家庭更有信心、走向戶外。

高鐵桃園站表示，此行中還有小小鐵道迷的愛奇兒，爸媽更特別幫他們準備火車造型的玩具，加深對高鐵的印象；看見孩子開心的笑容，和親愛的家人一同出遊，就是高鐵車站裡最美好風景。台灣高鐵也將持續善盡企業社會責任，關懷更多需要幫助的旅客。

高鐵桃園站關懷愛奇兒，更為辛勞的照顧者加油打氣，提供50人車票，免費出遊。圖／桃園高鐵站提供
高鐵桃園站關懷愛奇兒，更為辛勞的照顧者加油打氣，提供50人車票，免費出遊。圖／桃園高鐵站提供

桃園 行程 高鐵

延伸閱讀

宜蘭鐵路高架化 藍綠喊提高補助

中秋禮盒銷量差僅達不足3成 真善美基金會分析這2原因

宜蘭鐵路高架化藍綠齊喊提高補助 陳金德：尚在研議

高鐵「台南400」專案身分證2數字折400 9月底住宿0元起

相關新聞

打開健保費率6%天花板？石崇良：在討論範圍內

總統府今舉行健康台灣推動委員會，有媒體在會後詢問是否要打開健保費率6%的天花板？對此，衛福部中央健保署署長石崇良表示，未...

最大震度3級！宜蘭21:56發生規模4.1地震 4縣市有感

中央氣象署今晚間9時56分，發布第457號顯著有感地震報告指出，宜蘭縣發生規模4.1地震，在宜蘭縣政府南南東方37.8公...

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

周日前為標準夏季天氣型態，高溫炎熱、有午後雷陣雨，下周一後天氣逐漸不穩定。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至周日午後雷陣...

獨／硬推齊頭式平等？診所藥事調劑費調高比照藥局 藥師公會不排除上街陳抗

醫師公會日前提出「同工不同酬」的改革意見，希望將診所藥品調劑費，提高與藥局調劑費一致。衛福部健保署今天召開會議，初步結論...

健康台灣委員會初登板 醫改會：缺乏多元組成

總統府今舉行健康台灣推動委員會的第一次委員會議，會中包含委員20名、9名顧問，並在衛福部長邱泰源及健保署長石崇良報告完後...

兩岸觀光旅遊破冰 交通部：已準備好隨時歡迎陸客

福建省公安廳出入境管理局22日公布，福建正式恢復馬祖「小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註。對此，交通部觀光署表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。