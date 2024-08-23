照顧愛奇兒幫圓夢 高鐵免費提供50人出遊

高鐵桃園站關懷愛奇兒，更為辛勞的照顧者加油打氣，透過提供高鐵車票的方式，幫助參加桃園天使心家族社會福利基金會家庭日活動的成員一行50人，搭乘高鐵列車前往台中自然科學博物館進行輕鬆的一日遊。

「愛奇兒」是Angel的諧音，意指身心障礙、發展遲緩兒童，天使心家族社會福利基金會組長黃秀如表示，每一個愛奇兒家庭在規畫外出行程時，都需要有更多額外的考量，例如愛奇兒的行動能力、生理照護上的考量，有時還包括經濟因素等，這些條件的限制往往讓愛奇兒家庭出遊變得更加不易。

黃秀如感謝台灣高鐵公司的協助，讓愛奇兒家庭能夠有機會搭乘高鐵，縮短旅途的時間，讓他們的行程更加順暢、便利。

這趟高鐵之旅最讓愛奇兒家族感到開心的是，不必在乎外人的異樣眼光，透過同行家庭間的相互支援，分享彼此的甘苦經驗，彷彿大家都重新找回了照顧愛奇兒的力量。

一位家長分享，曾經因為小孩行為不受控，會突然衝向陌生人、甚至突然做出危險行為而被送到派出所，這次台灣高鐵的幫助下大家一起出遊，盡管路人依舊注目，但因為團體的明顯特徵，反而贏得一路上獲得更多包容與友好的回饋，讓愛奇兒家庭更有信心、走向戶外。