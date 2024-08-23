彭啟明喊2032年減碳40% 預計年底公布方案

環境部長彭啟明昨（22）日提出最新減碳目標，希望在2032年減碳40%，現在正在跨部會盤點、調整路徑，並更新2030年目標，預計行政院年底將會公布最新方案。

據環境部公布的2024年國家溫室氣體排放清冊，台灣2022年排碳僅較基準年2005年減少1.77%，距離目前2025年減碳10%、2030年減碳23%至25%目標，仍有一大段距離。未來進一步提高目標後，要達標更是充滿挑戰。

環境部長彭啓明談話重點

昨日是環境部成立滿一周年，彭啟明表示，未來綠色成長戰略將籌畫結合綠色金融，每年投入千億，帶動兆元級投資、創造百萬個綠色工作機會與新興綠領工作，朝向2032年減碳40％、2035 電力排碳係數降至每度300g以下目標。

中研院前院長李遠哲日前向政府喊話，認為2032年應達到碳排減半，彭啟明表示，在氣候變遷委員會後，賴清德總統交代環境部，希望減碳目標更積極，各部會正在盤點中。

彭啟明坦言，依照現行方式，要達到2030年減碳23%至25%確實有難度，環境部將協助各部會盤點，計算減碳效益，未來必須再提高目標。

一向主張台灣應該積極面對氣候變遷議題的和碩集團董事長童子賢 ，對於環境部減碳新目標， 他回應，要信賴彭部長，相信他會盡心盡力達成目標。

此外在環評方面，彭啟明表示，針對再生能源部分，6月底預告開發行為應實施環評標準修正草案，有效管理太陽光電，確保再生能源開發與環保能兼籌並顧，並促進小水力發電、地熱發電等再生能源開發及鼓勵新興能源研究發展，預計年底修正發布。

整體環評政策也將分短中長期檢討，今年第4季提出環評總體檢執行規劃，2026年提出精進方案以檢視現行制度，分析修法可行性。

另外，原訂今年上半年公布《資源循環促進法》草案，彭啟明表示，環境部已推動多年，但內部仍在研商，各行各業都必須統合在一起，希望法令修改是由下而上，估計下半年能完成預告、明年立法院開議審議法案。

同時環境部也正在籌組「8+N資源循環聯盟」，也就是結合生物質組（食品）、有機化學組（塑膠、紡織）、金屬及化學組（電子）、無機組（營建）、永續消費組等產官學與公協會，強化資源循環產業鏈結，預計下周五就會召開第一次會議。