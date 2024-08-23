2025年減碳達標都有困難 環團：訂目標別眼高手低

環境部長彭啓明昨喊出二○三二年減碳百分之四十的目標，但環團質疑，訂目標當然可以，然而連達成二○二五年、二○三○年目標都不大可能了，認為彭啓明訂的目標過於眼高手低，光是喊話沒有意義，若有心要拚，就應訂出具體計畫。

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞表示，目前碳費費率等措施尚未出爐，負碳科技也還需要發展和測試的時間，在相關有效措施出來前，立這樣的目標，實在有些眼高手低。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝則認為，彭部長很有野心，訂目標當然可以，環團樂觀其成，但更希望看到環境部端出具體規畫，現在喊也只是喊時間、數字而已，意義不大，「也會疑惑做不做得到」。畢竟連二○三○年要達到百分之廿四都很難了，兩年內要再衝百分之十六，難以想像。

呂冠輝說，環境部未依法在今年提出第三期溫室氣體階段性管制目標，應該優先處理二○三○年減碳目標，再來談二○三二年。

對於環境部升格以來的表現，呂冠輝說，環團預期的碳費方向依舊推不動，預告的子法內容也跟環境部當初與環團談的不同，可見環境部仍受產業、經濟發展影響居多，但氣候變遷講究的是科學，都是很具體的數據，期待環境部在各部會間能更有話語權。