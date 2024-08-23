添加GABA食品助眠 食藥署將規範限量

現代人睡眠品質不佳，近期市面上出現許多添加「GABA」成分的食品，標榜可以幫助睡眠、放鬆心情。衛福部食藥署昨預告訂定「以微生物發酵製取的食品原料γ-胺基丁酸（GABA）的用量限制及標示規定」草案，將訂定含GABA食品的每日攝取量上限為100毫克，並加註相關警語提醒民眾小心食用。

食藥署副署長林金富說，人類食用GABA成分食物的歷史很久，如菠菜、燕麥、大麥、小麥等天然植物，以及泡菜或乳酸發酵食品都具有不同劑量的GABA，研究顯示認為，GABA可以幫助睡眠、舒緩放鬆心情；近年來愈來愈多業者將此成分添加在飲料、果凍、巧克力等食品，因此訂定相關規範。

林金富指出，由於酒精、降血壓、鎮靜及癲癇藥物具有中樞神經抑制作用，如與含GABA成分的食品一起吃，藥物可能出現加成效果，特別規範相關限量並加註「避免同時飲酒或服用降血壓、鎮靜及癲癇等藥物；孕婦、授乳者、嬰幼兒須諮詢醫師方可使用」的警語字樣。

林金富說，美、日、加等國都將GABA成分當作膳食補充品，並訂有限量，經國內專家討論，考量部分國人有食用泡菜等食品飲食習慣，訂定額外添加的GABA攝取量每日上限為100毫克。

林金富說，草案昨起預告60天，除警語標示預定115年元旦生效外，其餘自發布日生效，當法規施行後，經查獲食品所使用的原料不符合規定者，將依「食安法」處3萬至300萬元罰鍰。

藥師公會全聯會副發言人王明媛說，目前市售GABA成分產品含量多半不超過100毫克，食藥署應是為了進一步規範，如公告每日攝取量建議，只要依產品建議劑量服用，不會有太大問題，如有問題均可諮詢藥師。