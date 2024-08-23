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觀察站／大小口號不斷 關鍵碳費仍牛步

聯合報／ 記者李柏澔邱瓊玉
環境部昨天舉辦「環境部1周年部慶-智慧開拓 攜手啓航」活動，活動中談到減碳與淨零規畫及願景時，彭啓明指出，2032年減碳40%會是想達到的目標。記者林澔一／攝影
環境部昨天舉辦「環境部1周年部慶-智慧開拓 攜手啓航」活動，活動中談到減碳與淨零規畫及願景時，彭啓明指出，2032年減碳40%會是想達到的目標。記者林澔一／攝影

環境部升格滿周年，環境部長彭啓明喊出二○三二年減碳百分之四十的目標，強調會窮盡一切方法達成。實際上為了達成二○五○淨零減碳目標，彭啓明上任百日以來，大大小小口號不斷，一下子說要當「國家的永續長」，導入「氣候治理思維」，一下子又說要落實「生活減碳」，十足展現新官上任的企圖心，然而口號並不能改變國家，面對全球暖化愈來愈嚴重，哪項政策優先，如何執行，怎樣達到氣候調適，才是人民最關心的。

回顧行政院組織調整規畫成立環境部，當時的升格聚焦在通盤檢討外界重視的氣候變遷、資源循環、化學物質管理、環境品質管理、環境科研強化等環境議題，認為環保署既有業務範疇及組織量能已遭遇瓶頸，有必要新增擴大職掌範圍，因此在去年八月廿二日，升格為環境部。

不過環境部升格一年來，最重要的碳費徵收，至今仍原地踏步，不僅引發中小企業碳焦慮，民眾更擔心出現綠色通膨；而遍布全台的垃圾山，被諷刺是台灣「新百岳」，彭啓明從一開始稱十二年解決，縮短為四年，然而實際怎麼做，依舊看不出端倪。

面對溫室氣體減量目標，眼看已要兩期、十年未能達標，彭啓明卻是再加碼，喊出二○三二年要減量百分之四十的新目標。儘管有夢最美，但究竟要怎麼做？僅靠碳費和碳交易？用電量要下降？還是說要仰賴新式核能或更多再生能源？

創業家出身的彭啓明敢於設立目標，不過民眾更希望知道環境部這一年究竟做了什麼有感政策，一旦確切感受到環境的不同，民眾的支持將會是政策推動的最大助力。

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