環境部升格周年 彭啓明：拚2032年減碳40%

中研院前院長李遠哲日前在氣候變遷對策委員會拋出二○三二年減碳百分之五十的說法，彭啓明多次形容有如「登月計畫」般困難，不過昨卻在環境部升格周年記者會上，拋出二○三二年減量百分之四十的新目標。彭啓明強調，目前各部會已在盤點和協調方法，將會全力以赴。

環境部升格滿周年，昨舉辦慶祝活動，包括前環保署長簡又新、沈世宏、張子敬、蔡鴻德等人均出席。彭啓明表示，環境部過往是監管者的角色，未來則將以整合者、推動者推動全台力量，明年碳費制度將正式上路，二○二六年的綠色成長戰略將籌畫結合綠色金融每年千億投入，帶動兆元級投資並創造百萬個綠色工作機會，朝向二○三二年減碳百分之四十的目標。

實際上，因應二○五○淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」，訂定五年為一期的階段管制目標，第一期（二○一六至二○二○年）國家溫室氣體減量目標要較基準年二○○五年減百分之二；第二期（二○二一年至二○二五年）較基準年減少百分之十，第三期（二○二六年至二○三○年）國發會則提出國家自定貢獻（ＮＤＣ）減排目標百分之廿四。

然而我國二○二○年溫室氣體淨排放量僅較基準年減少百分之一點八八，二○二二年更僅較基準年少百分之一點七七，彭啓明過去也曾多次在公開場合坦言，明年幾乎難達到百分之十的減量目標。

對此，彭啓明表示，本月初的氣候變遷對策委員會後，賴清德總統希望在減碳上能有更積極的目標，如果賴總統能夠連任，二○三二年內是共同的目標，「減量百分之四十是我個人衷心的期待」，會窮盡一切方法來做到。

彭啓明說，除了能源部門，製造部門和住商部門的碳排也較高，會和這些部門逐盤點和討論減碳方法，以及重新建立方法學等。

至於碳定價制度的上路時間，彭啓明說，年底碳費制度一定會上路，明年開徵，下階段便會啟動總量管制的碳交易，預計二○二七年有機會研議完成，二○二八年上路實施。