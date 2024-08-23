健康台灣首次會議 討論涵蓋婦兒身心治療等多元面向

總統府「健康台灣推動委員會」今天召開首次會議，討論議題從兒科、孕產婦、原住民族健康、精神治療、智慧醫療等，涵蓋不同年齡層、不同族群，且範圍涉及台灣北中南東等各地醫療現況，面向多元與全方位。

賴總統上任後成立「健康台灣推動委員會」並擔任召集人，今天下午主持首場「健康台灣推動委員會」會議，3位副召集人分別是健康台灣推動聯盟召集人、醫師陳志鴻，國家生技醫療產業策進會長翁啟惠與行政院政務委員陳時中。會議前由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」，健保署長石崇良報告「健保永續－改革及優化」。

在2大報告後結束，來自台灣醫療各領域的20位委員及9位顧問，分別就各項醫療及健康政策提出建言，議題包括遠距醫療、孕產婦醫療政策以及心理健康與精神疾病治療等面向，會議過程討論熱烈。

與會者轉述，近年致力發展智慧醫療的台中榮民總醫院長陳適安在會中提出3點建言，一是積極發展智慧醫療，盼在法規上能與時俱進作調整；二是政府應主動協助地方小型醫院、地區醫院，推動智慧醫療、結合再生醫療；三是落實分級制度，讓小型醫院、地區醫院或更小的聯合診所都能健全經營，政府也應未雨綢繆對此提出因應措施。

醫策會副董事長蔡森田及成功大學醫學院長沈延盛接續提出醫療中心聯防區域概念，蔡森田說，中央應該對醫療不足的地區劃分責任區，現在有許多醫學中心及準醫學中心，由這些醫學中心進行醫療統合，並邀集地方衛生局討論需求，進而讓病患不會因為偏鄉區域限制了醫療資源。

沈延盛以花蓮秀林鄉的全人整合計畫為例指出，醫學中心聯防各自分配的責任縣市，如此一來篩檢出疾病的病患可以不用到處跑，可在醫學中心治療疾病，實踐醫療平權。

與會者表示，致力婦女醫療的台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，目前政策對於孕產婦的支持尚有許多可精進部分，在孕產婦、新生兒的健康部分，現行的產檢項目大多集中在身體檢查，但包含懷孕期間的營養、運動、心理適應、家庭相處與身體狀況等，都應該提供孕產婦更加全面的支持。

黃建霈建議，健保應研議補助產後檢查的給付，讓女性能獲得更全面的照顧。

營養師公會全國聯合會理事長郭素娥也表示，針對高風險懷孕的女性希望能夠提供更全面的照護，包括在孕期與產後都能給予飲食、營養諮詢，並讓飲食、營養、衛教都能夠納入健保補助。

成大醫學院附設醫院小兒感染科主任沈靜芬關切兒童醫療，她表示，過去醫界倡議建立兒童跨部門機構，範圍涉足兒童醫療、新興傳染病、長照與偏鄉醫療、在宅服務等，讓有不同醫療需求的兒童能夠得到健全醫療協助。此外，兒童藥物相較其他藥物便宜、用量少，反而因為價格或其他考量而被排除，建議政府對此提出相關政策，保障兒童用藥。

長年致力原住民族健康議題的台灣原住民醫學學會理事長林德文，特別點出原住民族健「健康的不平等」議題。他建議，針對原鄉、偏鄉醫療，應該放寬「遠距醫療」的相關限制，讓更多在原鄉但有醫療需求的患者及孕產婦，能夠藉由遠距醫療事先判讀，減少山上、山下的通勤奔波時間。