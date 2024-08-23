健保找財源 醫界籲力氣放在節流

健康台灣推動委員會昨舉行首次會議，行政院宣布編列三三六億元挹注健保，將十七項公衛預防項目移出，健保署長石崇良野提出調升補充保費等方式，為健保開源。不過台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，除了開源，政府也應把力氣放在節流，包括節制醫療利用率、提升生物相似藥占比等。

洪子仁說，醫界倡議「醫療支出是投資不是成本」及「保障健保點值每點○點九五目標」，行政院編列公務預算，讓部分公衛項目移出健保，增加醫療機構財務韌性，為醫護人員提高薪資，穩定醫事人員留任，這對醫界是好的。

總統府副秘書長張惇涵轉述，多名委員提到立法院保障點值每點○點九五的主決議施行難度高，但並無委員堅持「一定要多少點值」。

洪子仁指出，政府應強化部分負擔，減少民眾醫療利用率，把資源挹注急、重、難、罕科別，並建議落實部分負擔轉診制度。

昨參與會議者多為醫界代表，護理師公會全聯會副理事長林綉珠說，這顯示團隊對護理的漠視，「覺得健康台灣是不是不需要護理的角色」；藥師公會全聯會理事長黃金舜也說「我覺得好奇怪」。

醫改會表示，該委員會缺乏多元參與，更缺乏病友、民眾等使用者與利害關係團體的聲音，且實質討論事項內容不公開，卻會形成國家重要政策建議，有違民主政府。

對此，張惇涵表示，賴清德總統已裁示，日後委員會新增藥師、護理師代表。

另醫師公會日前提出「同工不同酬」的改革意見，希望將診所藥品調劑費，提高與藥局調劑費一致。健保署昨召開會議，初步結論將診所每天前卅位病人的藥事服務費給付提升與社區藥局一致，引發藥界怒火。黃金舜表示，不希望台灣整個醫療體系毫無章法，全聯會今將召開會議，討論至健保署陳抗的後續。健保署副署長龐一鳴表示，藥師公會全聯會有權利表達聲音。