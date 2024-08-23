健康台灣首次會議 賴總統指示：健保費率「該修就修」

總統府昨舉行「健康台灣推動委員會」首次會議，面對台灣明年將邁入超高齡社會，賴清德總統宣示「健康台灣」要在未來八年內，將國人平均餘命從七十九歲提升到八十二歲，降低不健康年數占平均餘命的比率，並降低兒童死亡率。至於健保費率是否提高上限，衛福部健保署署長石崇良說，都在討論範圍內，賴總統有指示該修法就修法。

賴清德指出，健康台灣的目標，就是「活得久、過得好、健康趴趴走」，因此在未來八年內，要讓國人的平均餘命，從七十九歲提升到八十二歲，不健康年數占平均餘命的比率，從百分之十降至百分之八，兒童死亡率從千分之五點三降至千分之四以下。

此外，全民健保明年將開辦滿卅年，賴清德說，政府關注健保「點值」，也要展現健保「價值」，政府會持續精進總額制度和治理，合理配置醫療資源和穩定點值。明年衛福部整體預算，比今年度增加三一八億元，達到三七○二億元，其中預計投入六○七億元，擴大醫療及照護的投資，打造健康台灣。

石崇良說明，為解健保財務困境，行政院也編列三三五點六億元做為健保財務協助方案、挹注健保基金，並調整政府負擔健保費比率計算方式，維持在健保法規定之政府負擔比率最低限度百分之卅六，但排除社福項目，共增加一三四億元預算。

此外，針對一般健保費率以百分之六為上限，現行已達百分之五點一七，是否要修法提高上限？石崇良說，現行有兩個費率，一為一般保費的費率，以及補充保費的費率，且兩者是連動的。他表示，未來兩者是否脫鉤、健保財務是否該隨著人口結構的改變而做變動，都在未來的討論範圍內，「總統希望大家集思廣益，討論出來一個結果，如果有需要修法的就修法」。

賴清德強調，目標設定了，就要全力以赴，將請副召集人陳時中、執行秘書邱泰源，將健康台灣的政策推動進度，列為以後委員會的報告項目。據了解，衛福部將在下一次開會前針對會議中的各項意見進行回覆。