健康台灣委員會觸及霸凌問題 委員拋「社會情緒學習」納課綱

總統府健康台灣推動委員會委員蘇冠賓今天表示，因應無所遁形的網路霸凌所造成的新形態創傷，他拋出「社會情緒學習」概念，盼比照國外作法訂定SEL課綱。教育部長鄭英耀表示，已就「社會情緒學習」部分進行相關的規畫。

賴總統上任後成立「健康台灣推動委員會」並擔任召集人，下午召開首場會議，由衛福部長邱泰源報告「健康台灣願景規劃」，健保署長石崇良報告「健保永續－改革及優化」。會議歷經4個多小時馬拉松式熱烈討論後，晚間8時30分召開會後記者會並回答媒體提問。

與會者表示，研究領域為精神醫療與心理支持的中國醫藥大學精神醫學教授蘇冠賓、在會中以近日發生的鋼琴家輕生悲劇為例指出，他很認同現行政策推動擴大年輕族群心理支持方案，心理健康與精神治療的數位轉型是現在重要的目標之一。

他說，現在許多不健康的數位環境，造成網路霸凌的現象層出不窮，此霸凌現象造成新型態的心理創傷。過去針對校園霸凌、家庭暴力等問題進行防治，而現在無所遁形的網路界線造成的新型態創傷卻很難預防，因此，推動心理健康韌性計畫刻不容緩。

蘇冠賓以國外推行的「社會情緒學習（SEL, SocialEmotional Learning）」為例表示，許多國家目前已經訂定SEL課綱，目的就是在提升年輕學子自我效能與心理韌性，讓兒童、青少年建立正確的社交情緒，來因應各式型態的網路霸凌。

與會者說，兒童青少年身心科專家、2020年獲「台灣醫療典範獎」的台大醫學院附設醫院副院長高淑芬認為，青少年精神醫療是迫切需要面對的挑戰，應設立相關研究機構進行研究與預防，面對已經承受傷害的孩子，也要提出後續創傷治療，並要改善整體環境，減少歧視、霸凌，增加更多青少年運動時間。

在會後記者會上，被問到社會情緒學習概念納入課綱一事，總統府副秘書長張惇涵表示，會中確實有多位委員提及心理健康問題，蘇冠賓確實提到，心理健康治療在數位時代必須進行數位轉型，也建議政府應納入課綱；另外，關注兒童精神醫療的高淑芬也說，對於兒童、青少年的醫療研究更應該要超前部署，了解未來的樣態。

張惇涵指出，教育部長鄭英耀在會中回應表示，教育部已就SEL部分進行相關的規畫，今天委員們的建議將帶回教育部做進一步的討論。