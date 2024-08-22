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健康台灣委員會談及健保商保合作？石崇良：有委員建議

中央社／ 台北22日電
健康台灣推動委員會議今天首度登場，衛福部健保署署長石崇良（左）表示，會中有委員建議健保協同商業保險合作。記者林琮恩／攝影
健康台灣推動委員會議今天首度登場，衛福部健保署署長石崇良（左）表示，會中有委員建議健保協同商業保險合作。記者林琮恩／攝影

健康台灣推動委員會議今天首度登場，會中聚焦健保財務改革議題。健保署長石崇良表示，除了政府挹注，健保支出也須節流；由於台灣民眾每人平均有3.46張保單，會中也有委員建議健保協同商業保險合作。

總統賴清德主持的首場健康台灣推動委員會今天下午登場，經過4小時討論，總統府副秘書長張惇涵、總統府發言人郭雅慧、衛福部長邱泰源、中央健康保險署長石崇良舉召開記者會。

媒體詢問，為使健保永續，委員會中是否提出健保商保合作、拉高自費比例等作法；至於改善基層醫護人員工作環境、醫療人力缺口，除了三班護病比入法、提高夜班津貼，委員會有無建議其他積極作為，或是考慮引進外籍護理師。

石崇良表示，今天上午行政院會已通過挹注健保財務新台幣336億元，主要以公務預算為主，但這只是短期措施，長期而言需要有宏觀且多元財源投入。

石崇良指出，以政府負擔不少於36%基礎計算，1年可多挹注達134億元，這是挹注健保財務的336億元其中一大塊，也會每年持續下去；另一塊則是政策導向的預算，本來由健保總額支應，將改由公務預算，包含振興護理環境、夜班津貼、推動護病比等，約65億元；其他偏向公共衛生、預防保健、傳染病防治也會逐年檢討。

石崇良表示，目前健保財務結構的收入主要來自於3部分，一是一般保費收入，也就是受薪階層者；二是補充保險費，可能來自獎金、利息或資本利得；三是政府其他稅收挹注。他說，健保收入比例隨著人口高齡化、少子女化有必要調整，甚至挹注多元財源。

石崇良表示，除了收入，健保支出也須做到節流、有效管理，讓總額治理更具效益化；因為台灣民眾平均每人有3.46張保單，委員會中也特別著墨討論，商業保險如何與健保合作、擴大民眾的醫療保障，會中有委員提出建議。

石崇良說，衛福部今年已委託國家衛生研究院辦理「探討健保協同商保可行性」論壇，未來將依據論壇共識推動。

至於醫療人力改善，石崇良表示，今天會中討論比較少，主要是著墨健保財務改革、偏鄉醫療保障、藥品政策改革，人力也許在未來的健康台灣推動委員會討論。

健保總額 石崇良 財務

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