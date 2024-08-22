召開健康台灣推動委員會 賴總統：健保的永續希望能「大開大合」討論

賴總統22日召開健康台灣推動委員會，會後裁示指出，針對健保的永續希望希望大家可以「大開大合」的討論，未來也要持續推動健保改革，加強跨機構、學界、醫療界、產業界，以及民眾之間的對話與溝通，來確保醫護人員有合理的薪資待遇，保障民眾的就醫品質，讓健保可以永續發展。

賴總統表示，在今天的會議，設定了「健康台灣」的目標，就是「活得久、過得好、健康趴趴走」，因此在未來八年內，要讓國人的平均餘命，從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命的比率，可以從百分之10降至百分之8，以及兒童死亡率，從千分之5.3降至千分之4以下。

另外，賴總統也提到，要優化「長照2.0」，提早啟動「長照3.0」。過去八年，政府推動「長照2.0」，積極建構以社區為基礎的照顧服務體系。全國長照據點，從原先的7百多個，已經增加到目前的1萬4千多個。隨著台灣邁入「超高齡社會」，家庭照顧更不能等。未來，將擴大醫療與「長照3.0」的結合，讓醫療照護從社區走入家庭，打造居家、社區、長照、機構、醫療和社福的一體式服務。這當中，包括在宅醫療、夜間緊急服務，也要協助照顧者有更多的喘息機會。

賴總統說，目標設定了，就要全力以赴。今天衛福部報告的「健康台灣願景規劃」，是融合了「國家希望工程」和「健康台灣論壇」的方向和建言。政府會整合各部會的資源，運用公私部門最大的力量，來落實各項工作。也要繼續推動健保改革，加強跨機構、學界、醫療界、產業界，以及民眾之間的對話與溝通，來確保醫護人員有合理的薪資待遇，保障民眾的就醫品質，讓健保可以永續發展。

他也相信，唯有更平權的醫療，才有更健康的國民，也才能讓台灣更強大。

賴總統說：「『健康台灣』的推動，涉及人民全生命歷程的健康大小事，我們還有許多議題要討論，有許多工作要做。感謝今天的報告案，按照國家氣候變遷對策委員會的運作模式，都有先經過行政院長卓榮泰的核可，再進到委員會討論。」