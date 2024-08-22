快訊

看到俄軍卻不開槍 美媒爆料一些烏克蘭新兵「拒絕開火」

「新新併」正式宣布！吳東亮坦言勸退過中信金：很遺憾能力有限

召開健康台灣推動委員會 賴總統：健保的永續希望能「大開大合」討論

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴總統22日召開健康台灣推動委員會。余弦妙攝
賴總統22日召開健康台灣推動委員會。余弦妙攝

賴總統22日召開健康台灣推動委員會，會後裁示指出，針對健保的永續希望希望大家可以「大開大合」的討論，未來也要持續推動健保改革，加強跨機構、學界、醫療界、產業界，以及民眾之間的對話與溝通，來確保醫護人員有合理的薪資待遇，保障民眾的就醫品質，讓健保可以永續發展。

賴總統表示，在今天的會議，設定了「健康台灣」的目標，就是「活得久、過得好、健康趴趴走」，因此在未來八年內，要讓國人的平均餘命，從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命的比率，可以從百分之10降至百分之8，以及兒童死亡率，從千分之5.3降至千分之4以下。

另外，賴總統也提到，要優化「長照2.0」，提早啟動「長照3.0」。過去八年，政府推動「長照2.0」，積極建構以社區為基礎的照顧服務體系。全國長照據點，從原先的7百多個，已經增加到目前的1萬4千多個。隨著台灣邁入「超高齡社會」，家庭照顧更不能等。未來，將擴大醫療與「長照3.0」的結合，讓醫療照護從社區走入家庭，打造居家、社區、長照、機構、醫療和社福的一體式服務。這當中，包括在宅醫療、夜間緊急服務，也要協助照顧者有更多的喘息機會。

賴總統說，目標設定了，就要全力以赴。今天衛福部報告的「健康台灣願景規劃」，是融合了「國家希望工程」和「健康台灣論壇」的方向和建言。政府會整合各部會的資源，運用公私部門最大的力量，來落實各項工作。也要繼續推動健保改革，加強跨機構、學界、醫療界、產業界，以及民眾之間的對話與溝通，來確保醫護人員有合理的薪資待遇，保障民眾的就醫品質，讓健保可以永續發展。

他也相信，唯有更平權的醫療，才有更健康的國民，也才能讓台灣更強大。

賴總統說：「『健康台灣』的推動，涉及人民全生命歷程的健康大小事，我們還有許多議題要討論，有許多工作要做。感謝今天的報告案，按照國家氣候變遷對策委員會的運作模式，都有先經過行政院長卓榮泰的核可，再進到委員會討論。」

健保 賴清德 醫護人員 長照

延伸閱讀

健康台灣「處處開源」 專家提醒「勿忘節流」

健康台灣委員會醫界代表占多數 藥師、護理師嘆遭漠視

八斗子漁村技藝轉型 結合時令美食、發展體驗漁村遊程

召開健康台灣委員會 賴總統：衛福部明年整體預算3,702億

相關新聞

打開健保費率6%天花板？石崇良：在討論範圍內

總統府今舉行健康台灣推動委員會，有媒體在會後詢問是否要打開健保費率6%的天花板？對此，衛福部中央健保署署長石崇良表示，未...

最大震度3級！宜蘭21:56發生規模4.1地震 4縣市有感

中央氣象署今晚間9時56分，發布第457號顯著有感地震報告指出，宜蘭縣發生規模4.1地震，在宜蘭縣政府南南東方37.8公...

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

周日前為標準夏季天氣型態，高溫炎熱、有午後雷陣雨，下周一後天氣逐漸不穩定。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至周日午後雷陣...

獨／硬推齊頭式平等？診所藥事調劑費調高比照藥局 藥師公會怒揭弊病

醫師公會日前提出「同工不同酬」的改革意見，希望將診所藥品調劑費，提高與藥局調劑費一致。衛福部健保署今天召開會議，初步結論...

健康台灣委員會初登板 醫改會：缺乏多元組成

總統府今舉行健康台灣推動委員會的第一次委員會議，會中包含委員20名、9名顧問，並在衛福部長邱泰源及健保署長石崇良報告完後...

兩岸觀光旅遊破冰 交通部：已準備好隨時歡迎陸客

福建省公安廳出入境管理局22日公布，福建正式恢復馬祖「小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註。對此，交通部觀光署表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。