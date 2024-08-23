糖友運動量劇烈變動 血糖反而不穩

40多歲男性糖尿病患者，以胰島素控制血糖，想透過運動促進健康，卻導致血糖忽高忽低，甚至出現低血糖症狀。家醫科醫師指出，糖尿病、脂肪肝、代謝症候群等疾病，與胰島素阻抗相關，阻抗指數高，血糖易上升，運動量劇烈變動會引起胰島素阻抗變動，影響胰島素劑量需求，血糖控制不佳，建議應循序漸進地調整飲食與運動內容，並與醫師密切配合。

糖尿病患長期血糖控制不佳，會對身體器官造成傷害，可能誘發多種慢性併發症，不可輕忽。書田診所家醫科主任醫師何一成說，這名患者空腹血糖212mg/dl、餐後血糖268mg/dl、糖化血色素8.6%、胰島素阻抗指數2.5，給予運動與飲食衛教，並調整胰島素劑量。過段時間回診檢驗時，空腹血糖為68mg/dl、餐後血糖108mg/dl、胰島素阻抗指數1.6，有時發生頭暈、冒冷汗等低血糖症狀。

經問診得知，患者的飲食量大致均衡穩定，平時很少運動，但驗血前幾天想起衛教說要運動，便開始每日做中強度的運動1小時至1.5小時。何一成判斷，患者是因為每日運動量劇烈變動，引起胰島素阻抗變動，而影響胰島素劑量需求，也造成血糖忽高忽低，因此出現低血糖症狀。

何一成說，胰島素阻抗指數愈高，敏感性就愈低，導致血液中的葡萄糖無法順利進入細胞，因此身體就需要更多胰島素，以協助血糖的代謝，如果胰島素仍不足，就會使得血糖濃度升高。運動會使胰島素阻抗降低，運動量大，改善胰島素阻抗就多，運動量少，改善胰島素阻抗就少，當運動量突然劇烈變動，會使得血糖變動幅度變大。

何一成建議患者，每天應該規律定量運動，如果想增加運動量，應逐步增加，並與醫師討論調整胰島素劑量，之後患者再檢驗顯示空腹血糖108mg/dl、餐後血糖138mg/dl，達到血糖控制目標值。

何一成強調，改善胰島素阻抗，要靠飲食與運動雙管齊下。飲食應避免攝入過量的碳水化合物，並減少攝取脂肪、糖、紅肉等，建議高纖維飲食，如足量的蔬菜、水果、全穀物等；運動可做伏地挺身、彈力帶、啞鈴等阻力運動，以及游泳、快步走、跳繩等有氧運動，都可以降低胰島素阻抗。