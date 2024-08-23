背痘變嚴重才治療 易留痘疤傷荷包
幾乎每個人都長過青春痘，台灣青春痘暨玫瑰斑協會昨公布首份國人青春痘認知調查發現，台灣民眾普遍對於青春痘治療的正確醫療觀念不足，多數人對於背痘等身體痘也缺乏認知，僅不到半數曾尋求過專業醫療諮詢，18至19歲受訪者中，更是只有2成選擇就醫。
台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊說，10至40多歲都可能出現背痘，以型態分類，背痘可能有粉刺、丘疹、結節、囊腫等表現，大致與臉痘相同。臉部有痘痘的人，約5成有背痘，且胸、肩、手臂也可能會長痘痘，有背痘的人，流汗、熱、摩擦都可能造成癢、痛等不舒服，若背痘不積極處理會留下痘疤，有較高機率造成肥厚性或蟹足腫型疤。
皮膚科醫師鄭惠文指出，許多背痘患者，都是等到背部青春痘變嚴重，或是形成痘疤之後才開始進行搶救，不僅可能造成身心、社交上的困難，後續的除疤、美容更傷荷包，如果能在青春痘初期，就尋求皮膚專科醫師的診斷及治療，可達到很好的控制效果。
背痘治療的方法很多元，鄭惠文表示，包括外用藥膏、口服藥物、局部治療與光電治療等，目前治療以外用藥膏及口服藥物為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言