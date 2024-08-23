背痘變嚴重才治療 易留痘疤傷荷包

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

幾乎每個人都長過青春痘，台灣青春痘暨玫瑰斑協會昨公布首份國人青春痘認知調查發現，台灣民眾普遍對於青春痘治療的正確醫療觀念不足，多數人對於背痘等身體痘也缺乏認知，僅不到半數曾尋求過專業醫療諮詢，18至19歲受訪者中，更是只有2成選擇就醫。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊說，10至40多歲都可能出現背痘，以型態分類，背痘可能有粉刺、丘疹、結節、囊腫等表現，大致與臉痘相同。臉部有痘痘的人，約5成有背痘，且胸、肩、手臂也可能會長痘痘，有背痘的人，流汗、熱、摩擦都可能造成癢、痛等不舒服，若背痘不積極處理會留下痘疤，有較高機率造成肥厚性或蟹足腫型疤。

皮膚科醫師鄭惠文指出，許多背痘患者，都是等到背部青春痘變嚴重，或是形成痘疤之後才開始進行搶救，不僅可能造成身心、社交上的困難，後續的除疤、美容更傷荷包，如果能在青春痘初期，就尋求皮膚專科醫師的診斷及治療，可達到很好的控制效果。

背痘治療的方法很多元，鄭惠文表示，包括外用藥膏、口服藥物、局部治療與光電治療等，目前治療以外用藥膏及口服藥物為主。 

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