健康你我他／開車遇到碰瓷 情急賠錢了事

聯合報／ 文／張子筑（中市豐原）
開車遇到碰瓷的，切記不要慌亂，不要移動車輛，保持現場證據，有目擊者更好，確定自己沒有違規，即刻報警處理。圖／張子筑提供
開車遇到碰瓷的，切記不要慌亂，不要移動車輛，保持現場證據，有目擊者更好，確定自己沒有違規，即刻報警處理。圖／張子筑提供

有一次和老伴上街購物，回程時遇到紅燈，老伴煞車停妥之際，右側忽聞尖銳車聲，一部摩托車挨著我們車身湊過來，停在前輪邊，坐在副駕駛座的我隨即開窗查看，不等我開口，該騎士怒道：「你們的前輪壓到我的腳了！」我和老伴一頭霧水，停車時順暢平穩，絲毫沒有感覺碰觸到異物。

老伴隨即下車，騎士以無辜哀痛狀指著左腳說：「你看腳背都紅腫了，怎麼辦？」我們一瞧，穿涼鞋的腳確實紅紅的，但不像壓擦紅腫，倒像擰出來偽裝的。情急下，為了了事，我說：「500元給你去擦個藥，可以嗎？」結束一場意外。

隔日老伴將此事告訴友人，才知這是詐術，我們被騙了。開車遇到碰瓷的，切記不要慌亂，不要移動車輛，保持現場證據，有目擊者更好，確定自己沒有違規，即刻報警處理，對方如果是詐騙，聽到報警一定逃之夭夭。

詐騙真是無奇不有，聽聞宮廟的功德箱也成為詐騙的伎倆，嫌犯將功德箱上的收款QRcode撕掉，換上自己的QRcode來盜取信眾捐的香油錢。

詐騙猖狂，詐術無所不用其極，大家要提高警覺，小心因應。防詐首要原則是「不貪」，以免因小失大，天底下沒有白吃的午餐；其次，不明的電話不接、不明的訊息不回、不明的電子郵件不看。更要保持一顆沉穩的心，遇事鎮定以對，確保不會落入圈套。

摩托車 詐騙 郵件

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