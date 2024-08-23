退休力／老夫帶老妻練壺鈴 執子之手健康到老

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
73歲錢睿煌(左)帶著太太張麗莉一起參加壺鈴課程，希望兩人可以一起健康到老。施又慈／攝影
73歲錢睿煌(左)帶著太太張麗莉一起參加壺鈴課程，希望兩人可以一起健康到老。施又慈／攝影

「帶太太來運動，就是希望她陪我一起健康到老。」73歲錢睿煌帶著太太張麗莉一起參加壺鈴課程，不僅是為了彼此健康，更深知太太平日照顧老母親，缺乏足夠的運動，而壺鈴的基本訓練動作能幫助年長者建立正確的體態，預防腰椎受傷。

「只要每天運動，就會愈活愈年輕。」更讓錢睿煌感到安心的是，課程環境輕鬆有趣，適合初學者。老師在上課前會根據每個人健康狀況，與運動習慣調整壺鈴重量，確保大家能安全地享受運動樂趣。

恩愛夫妻 互助完成動作

聯合報健康事業部開辦的「強肌運動系列─增肌減脂抗老減齡」初階班，吸引不少熱愛健身的年長者參加，其中有兩對攜手同行的夫妻，特別引人注目。他們的互動充滿溫馨與甜蜜，不時相互協助完成各種伸展動作、散發出的恩愛氣氛，讓人不禁為之動容。

73歲錢睿煌與70歲張麗莉更是課堂中的焦點。張麗莉提到，上課的第一天，錢睿煌還很神祕，不願透露要帶她去哪裡，直到上車後，才知道先生為了她的健康著想，報名上壺鈴課。

錢睿煌透露，因為張麗莉一個人不願意去運動，健身無疑是他能送出最好的禮物，「帶太太來運動，不僅能增進她的健康，對我們未來也有很大幫助」。

學習正確運動 保護自己

錢睿煌退休後熱心公益，先在台北市生命線擔任義工，目前則是幫助國小生進行心理輔導。他提到，年長者需要注意正確的運動姿勢，尤其是提菜籃或重物，壺鈴課程幫助他們學會如何保護自己，減少運動或生活中的意外傷害。

69歲王先生和55歲太太是聯合報課程的老學員，曾參加拳擊課，這次參加壺鈴課程。王先生表示，肌力訓練和反應能力對年長者來說十分重要，尤其是他退休後，擔心如果不定期運動，可能會變得怠惰。太太也提到，參加這樣的課程，不僅能增加活動量，還能結交新朋友，「我們兩個一起來上課，就是為了互相糾察。」壺鈴運動不僅能訓練下半身的力量，還有助於保持身體的穩定性，這對年長者行動力至關重要。

保持肌力 85歲嬤來上課

課堂中還有位85歲的孫奶奶，她是一位熱愛古典文學、繪畫和電影的長輩。她來上課就是為了保持肌力，防止衰退。她相信，適度的運動和伸展對年長者來說是不可或缺的，「常動腦，就不怕失智。」對她來說，身體的健康和大腦的活躍同樣重要。

隨著初階課程即將結束，聯合報健康事業部計畫在9月4日推出進階版的「強肌運動系列─增肌減脂抗老減齡」課程。

運動教練田玉笛指出，進階課程將根據學員的熟練程度和體能狀況，逐步增加訓練強度及難度。學員可以在安全的前提下，全面提升自己的體能，在課程中嘗試不同的動作組合，例如：土耳其式站立、盪壺等，這些挑戰性動作，不僅能帶來體能上的突破，還充滿趣味性，適合想保持身體健康的人。

強肌運動系列 增肌減脂抗老減齡

壺鈴課進階班：

●周三課程：

日期：9/4、9/11、9/18、9/25、10/2、10/9

時間：下午3時至4時30分

●周四課程：

日期：9/5、9/12、9/19、9/26、10/3、10/10

時間：下午2時30分至4時

地點：

台北市青少年發展處4樓舞蹈教室（台北市仁愛路一段17號4樓

洽詢：02-8692-5588轉5869

北市 抗老 運動

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