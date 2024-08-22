黃汶瑄小說「盡日」 回到日治最後15天

日治時代結束前15天的台灣人都如何過日子，心中想的是什麼，作家黃汶瑄小說作品「盡日」，刻畫這段青黃不接時期的人民生活與悲歡歲月，近期發行。

根據蓋亞文化發布新書資訊，本書是第2屆台灣歷史小說獎獲獎作品。雖然是小人物的故事，但大量生活細節為敘事添加細膩的歷史感，反映時代風貌，也在許多迷人片段間，引領讀者重返台灣日治時期最後的那段日子。

小說描述終戰前夕，許家一家分散各地。大哥出征遙遠的南洋叢林、小弟則為學生兵闢建機場、女婿挖掘著沒有盡頭的戰事坑道、老家的家人日夜憂懼軍機空襲；4組角色、4個空間，交織出當時台灣人面對戰爭的生活狀況。

導演吳念真認為本書文學氣息強大，寫實與魔幻交錯，影像氣味極其濃烈。細緻的文字魅力，詩一般的語詞經常令人難以逃離其憂傷並動人的情境中。在歷史的背景裡，作者建立了極為獨立的文學生命。

黃汶瑄為桃園人，1988年生，東華大學歷史學系畢業，目前仍從事小說寫作。