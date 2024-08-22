法比奧領軍NHK交響樂團來台 拿手浪漫派樂曲獻樂迷

暌違8年，日本NHK交響樂團再度訪台，這次由首席指揮法比奧．路易西（Fabio Luisi）率領下帶來NHK拿手的全場浪漫派曲目，這也是法比奧與NHK交響樂團的首度海外演出。

法比奧今天在記者會上表示，這次音樂會是台日文化的交流，「但我是義大利人跟大家說英語，而我們的共同點就是音樂，我相信音樂文化的交流沒有國界之分。」

法比奧表示，這次曲目安排拿出NHK最擅長的浪漫派樂作，上半場帶來韋伯（Carl Maria von Weber）的「魔彈射手」序曲和布魯赫（Max Bruch）的「G小調第一號小提琴協奏曲」；下半場則將呈現柴科夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）的「E小調第五號交響曲」，「當然NHK交響樂團是全方位的交響樂團，可以演奏所有西方管弦樂團作品。」

日本台灣交流協會副代表岡島洋之表示，很期待透過NHK交響樂團的美妙音色，帶給台灣樂迷美好的音樂盛會。

這次一起參與擔任獨奏的旅美小提琴家黃俊文表示，很開心可以第一次與NHK交響樂團同台獻藝，「我從小就聽NHK交響樂團的音樂，他們有著厚實溫暖的聲音，這是亞洲樂團罕見的特色，這也是他們獨樹一格的原因。」

文化部政務次長李靜慧致詞時表示，文化部在這兩年通過黑潮文化交流計畫，「黑潮貫穿了台灣跟日本，文化黑潮則溫暖台日，讓雙方交流可以更密切。」李靜慧說，謝謝NSO國家交響樂團很勇敢地先去日本巡演，「才有這次跟NHK的交流跟接觸。」

NHK交響樂團理事長中野谷公一表示，感謝台灣政府和文化部的協助，NHK交響樂團能來台灣演出，「日本與台灣關係很密切，希望台灣民眾能感受到我們的美妙音樂。我相信音樂可以增進和平與信任，也期待透過音樂為台灣樂迷帶來幸福。」

2024「台灣巡演－NHK交響樂團」巡迴音樂會將於8月23日在台中國家歌劇院，8月24日在高雄衛武營音樂廳，8月25日在台北國家音樂廳演出。