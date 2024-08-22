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台灣客家音樂前進馬來西亞 凸顯多元文化交融力量

中央社／ 吉隆坡22日專電
台灣客家音樂文化前進馬來西亞，圖為山狗大樂團21日晚間在檳城島讀書店舉辦「多元族群和藝術創作」論壇，分享台灣如何在多元族群和語言背景下，以音樂展現文化交融的力量。山狗大後生樂團提供／中央社
台灣客家音樂文化前進馬來西亞，圖為山狗大樂團21日晚間在檳城島讀書店舉辦「多元族群和藝術創作」論壇，分享台灣如何在多元族群和語言背景下，以音樂展現文化交融的力量。山狗大後生樂團提供／中央社

台灣客家音樂文化前進馬來西亞，「山狗大樂團」在檳城島讀書店進行「多元族群和藝術創作」論壇，分享台灣如何在多元族群和語言背景下，以客家音樂展現文化交融的力量。

「多元族群和藝術創作」論壇昨晚登場，吸引大批檳城在地文化與音樂人參與，暢談音樂與藝術工作和理念。

樂團創辦人顏志文今天下午告訴中央社，台灣與大馬相同地擁有多元文化，他從自身成長過程回溯，透過不同角度看待「多元族群與藝術創作」，其中包括母語、方言、族群意識、藝術創作與美感欣賞等。

他以樂團從1997年成立以來為例，說明始終以客家新音樂為核心職志，持續探索在多元文化背景下的藝術創作，游刃於民謠、搖滾、藍調與爵士等風格，感受藝術在多元文化中所激盪出的創意火花。

顏志文分享說，「山狗大樂團」創作以客語為主，融合多元音樂元素，透過與不同領域音樂人的跨界合作，創造豐富多樣的客家新音樂，他於2008年召集年輕世代的優秀音樂人組成新團體「山狗大後生樂團」，以更為活潑開放的視野迎接新一代的音樂觀，讓樂團演出與創作更為豐富。

他說，相較於大馬多元種族交融下的文化，樂團除歌詞以客語為主外，音樂類型相當多元，近年來與不同領域音樂人跨界合作，激盪出更多面向的台灣客家新音樂。

顏志文認為，台灣客家音樂雖然與時俱進在創新求變，從在地色彩濃厚的民謠、結構紮實的搖滾、充滿鄉愁的藍調乃至強調即興的爵士，並在不同的曲目或專輯中汲取養分，但傳統歌謠的回溯和再創作仍扮演關鍵的文化傳承角色。

對於大馬族群母語使用情形，他說，大馬各族群運用母語情形比台灣更普遍，街頭同時可聽到潮州、福建、粵語、客家等語言，而大馬年輕一代對母語掌握程度下降仍令人擔心，如何扶正母語則是要積極努力的課題。

不過，顏志文強調，大馬本地仍有年輕人投入維護母語的文化創生工作，不論是藉由文化或音樂傳承媒介，或以台灣對母語扶正工作作為借鏡經驗，都努力在維護母語文化。

客家 樂團 音樂 馬來西亞

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