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攝影師潘克定個展9月登日本 「想讓人好好呼吸」

中央社／ 台北22日電

自藝術行政跳脫至攝影視野，攝影師潘克定首檔攝影個展Mono Yoga前進日本，為展覽操刀照片的光影手工暗房工作室職人，同時為引領潘克定探索攝影世界的師傅，也配合展期推出工作坊。

潘克定此次將於日本展出作品系列名為MonoYoga，創作背景起源自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，潘克定觀察到大眾因隔離產生的焦慮、憤怒情緒，於是思考起如何以影像帶來安定心神的作用。

潘克定透過新聞稿分享，他想創作一個讓人看了能好好呼吸的影像，「喚起人們好好呼吸的經驗，再來面對自我的『心』與外在的挑戰。」他邀請職業為瑜珈理療師（Yoga Therapist）的妻子作為主角，以單純的攝影技法、光法、線條，構成Mono Yoga一系列無色彩作品。

值得一提的是，潘克定過去從事藝術行政工作，最初也是因想為太太拍照而投入攝影，他曾在慕尼黑愛樂及台灣的國家交響樂團、衛武營藝術文化中心等組織或機構任職，自幼學習古典音樂超過20年。

潘克定首檔攝影個展展出地為日本東京藝廊Roonee247 fine art，該藝廊以經營攝影影像作品為特色，潘克定的師傅曾啟峰也受邀在潘克定個展期間舉行工作坊，展示台灣暗房技術，分享如何將數位負片結合傳統銀鹽紙基相紙。潘克定個展期間，日本藝術攝影師及暗房工作者也將受日本藝廊邀請前來交流研究成果。

潘克定個人攝影展Mono Yoga將在9月17日起於日本藝廊Roonee 247 fine arts展出至9月29日。

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