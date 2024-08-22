周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光
周日前為標準夏季天氣型態，高溫炎熱、有午後雷陣雨，下周一後天氣逐漸不穩定。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天至周日午後雷陣雨逐漸擴大，下周一高壓減弱，各地午後有大雨發生機率；珊珊颱風預估下周登陸日本，對台灣沒有影響。
根據氣象署官網，今天高溫前兩名都位於台北市，信義區出現37.8度高溫，社子島則為37.7度，其他地區如新北市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、台東縣等也登有出現36度以上高溫。
黃恩鴻表示，明天（23日）各地高溫約33至35度，周末2天約32至34度，下周一因雲多下雨，高溫略降約31至33度。
降雨部分，黃恩鴻說明，今天高溫炎熱，午後雷陣雨範圍較小，是未來一周午後雨勢最少的一天，但從明天至周日，水氣增多，午後雷陣雨區域擴大西半部及東半部山區有局部短暫陣雨，且有較大雨勢發生。
下周一（26日）起，高壓減弱、水氣偏多，環境愈來愈不穩定。下周一至四（26至29日）各地多雲，午後有局部短暫雷陣雨，且有大雨發生機率，清晨至上午，中南部有零星短暫陣雨。
颱風部分，黃恩鴻說，未來一周暫時沒有熱帶系統訊息，熱帶擾動發展要到下周末再來觀察。而珊珊颱風移動速度緩慢，仍為輕度颱風，未來路徑預估朝北北西、日本方向移動，有機會在下周二登陸影響日本關西地區，下周前往日本民眾需多注意，但台灣沒有影響。
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