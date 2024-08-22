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大陸開放陸客赴馬祖旅遊 業者曝周五8人團5天4夜自由行

中央社／ 連江縣22日電
馬祖當地旅行業者表示，明（23）日將有8名福建旅遊業者前來馬祖旅遊。聯合報系資料照
馬祖當地旅行業者表示，明（23）日將有8名福建旅遊業者前來馬祖旅遊。聯合報系資料照

中國即日起開放福建陸客馬祖旅遊，旅客可經由小三通出入境，最多停留15天。馬祖當地旅行業者今天表示，明天將有8名福建旅遊業者前來馬祖旅遊。

連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌表示，8名福建省旅行業者將前來馬祖，預計停留5天4夜，走訪全縣4鄉5島，包括過去陸客較少前往的莒光東引，讓業者們體驗每個島不同風情與景觀，體驗「來馬祖就像出國一樣」的深度旅遊行程。

楊曜誌說，明天抵馬之陸客係以自由行簽證申請獲准，故無陸籍領隊陪同，但在馬祖島內仍會以導遊帶隊之團體行動，原則不會讓團員脫隊或自行活動。

楊曜誌強調，馬祖觀光市場今年可謂以慘澹形容，所以很感謝陸委會、移民署及觀光署，還有大陸方面，在各界的大力協助與促成之下，終於讓馬祖有機會迎來陸客到訪，更樂見後續效應，能帶動整體觀光產業成長。

福建 陸客 馬祖

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