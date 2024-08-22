福建宣布即日起受理赴馬祖旅遊申請 觀光署回應了
福建省公安廳出入境管理局22日公布，福建正式恢復馬祖「小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註。對此，交通部觀光署表示，樂見並歡迎陸客到馬祖、金門或台灣旅遊的立場不變。
據了解，自2024年8月22日起，福建省公安機關出入境管理部門恢復受理赴馬祖旅遊簽註申請。目前，福建省戶籍居民及居住證持有人可以向福建省公安機關出入境管理部門申辦6個月一次有效赴馬祖「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」（簽註備註欄標註「限直航赴馬祖」）；符合資格的赴台旅遊組團社領隊可申辦最長有效期1年的多次有效赴馬祖「團隊旅遊簽註」。
對此，觀光署回應，觀光署樂見陸方公布恢復福建居民申請赴馬祖進行團體及個人旅遊。政府歡迎陸客到馬祖、金門或台灣旅遊的立場不變。
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