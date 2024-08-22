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展望會「資助1000女孩」行動 守護上萬女孩免於暴力恐懼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
張鈞甯與詹子萱號召社會大眾透過每月700元定期資助女孩，陪伴她們在教育的賦能下勇敢夢想未來。圖／台灣世界展望會提供
張鈞甯與詹子萱號召社會大眾透過每月700元定期資助女孩，陪伴她們在教育的賦能下勇敢夢想未來。圖／台灣世界展望會提供

看見脆弱環境中女孩常被率先犧牲，容易陷入失學、童婚、童工、性別暴力等多重危機，台灣世界展望會發起「資助1000女孩」行動，多年來已守護上萬名女孩及其社區的孩子逐步遠離各種暴力威脅。今年由藝人張鈞甯、詹子萱攜手擔任「資助1000女孩—凝聚勇氣·無所畏懼」代言人，兩人遠赴尼泊爾探訪飽受失學、童婚、月經歧視所苦的女孩，發現一旦女孩們獲得教育培力，就有能力、自信開啟未來可能。

透過展望會資助兒童16年的張鈞甯說，展望會不僅提供水和食物，還會給他們釣竿、教他們釣魚，每次看到孩子跟居民成立發展團體彼此幫助，就會覺得自己辛苦工作很有意義，因為這樣我才能繼續發揮影響力。因此今年她力邀詹子萱合力為弱勢女孩發聲：「希望這段經驗也能帶給子萱一份珍貴的人生禮物。」

首度和展望會踏上服務第一線的詹子萱飽受衝擊，眼見尼泊爾孩子生活在如此簡陋的環境，以及女孩必須以激烈自殘對抗結婚安排、在月經期間被歧視隔離等種種處境，包括學校缺乏女廁導致女生不敢上學，「這些都不是我們生活中會發生的事情，想不到竟然是許多女孩的日常。」

展望會表示，今年「資助1000女孩」行動聚焦關懷因童婚、性別暴力、月經歧視與女陰殘割（Female Genital Mutilation）而生活在恐懼之中的女孩，號召社會大眾透過每月700元定期資助，陪伴她們在教育的賦能下勇敢夢想未來。邀請大家在10月11日「國際女孩日」前合力資助1000名女孩，讓更多女孩的人生故事改變。

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